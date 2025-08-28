Літак – це найпростіший та найшвидший спосіб дістатися кудись, але більшість людей користуються цим засобом транспорту не так часто. І тому деякі пасажири можуть припускатися деяких непомітних помилок.

Кожен політ починається з інструкцій щодо безпеки – і одна колишня бортпровідниця поділилася, що пасажири, які ігнорували її слова, починали її дратувати ще до початку польоту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Що дратує бортпровідників у пасажирах?

У багатьох авіакомпаніях перед польотом транслюють ролик, де екіпаж пояснює, як надути рятувальний жилет, як користуватися доданим свистком та як встановлювати кисневі маски у випадку надзвичайної ситуації. Окрім того, бортпровідники вказують на аварійні виходи та пояснюють, що робити, якщо доведеться їх використовувати.

Втім, далеко не всі пасажири звертають на це пояснення увагу, а часто також ігнорують і заламіновані картки, прикріплені до задньої частини сидінь.

У нас є відеозапис безпеки, але, звичайно, нас дратує, коли ми закріплюємо салон, а пасажири все ще тримають свої сидіння опущеними або жалюзі закритими,

– поділилася стюардеса.

Пасажирам часто доводиться нагадувати, що під час зльоту та посадки не можна відкидати сидіння назад, а також тримати столики опущеними. Окрім того, бортпровідники мають переконатися, що ремені безпеки усіх пасажирів пристебнуті, а віконні жалюзі відкриті.



Бортпровідників дратують деякі звички пасажирів / Фото Pexels

Останнє правило важливе за умови повної видимості, поки літак не злетить чи не приземлиться – аби екіпаж міг побачити будь-які потенційні проблеми чи перешкоди та негайно повідомити про них пілота.

Сидіння також не можна відкидати назад, аж поки літак не злетить – річ у тому, що відкинуті сидіння забезпечують менший захист і можуть загороджувати прохід, якщо доведеться швидко евакуюватися.

Зі столиками на спинках сидінь ситуація аналогічна – якщо почнеться надзвичайна ситуація, вони можуть спричинити травми та ускладнять евакуацію. Окрім того, вони можуть призвести до травм, якщо літаку доведеться різко зупинитися.

