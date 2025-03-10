Никогда не делайте этого в Египте: 10 правил, которые туристы должны знать

Египет – популярный туристический курорт среди украинцев. Однако всегда следует помнить, что культура и традиции этой страны значительно отличаются от нашей.

В Египте есть свои правила, которых нужно придерживаться. Нарушение некоторых из них может не только спровоцировать агрессию со стороны местных жителей, но и повлечь за собой проблемы с законом. Об этом пишет 24 Канал.

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Что нельзя делать в Египте

Фотографировать военные объекты и государственные учреждения – это строго запрещено. К этому относятся полицейские участки, аэропорты, мосты и даже некоторые правительственные здания.

– это строго запрещено. К этому относятся полицейские участки, аэропорты, мосты и даже некоторые правительственные здания. Фотографировать местных без разрешения – особенно женщин, поскольку это может быть воспринято как оскорбление.

– особенно женщин, поскольку это может быть воспринято как оскорбление. Критиковать правительство, ислам или политику страны в соцсетях или в разговорах с местными. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до депортации.

в соцсетях или в разговорах с местными. Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до депортации. Использовать дроны без разрешения – это может закончиться конфискацией техники или штрафом.

– это может закончиться конфискацией техники или штрафом. Проявлять чувства на публике – поцелуи и объятия в общественных местах могут вызвать недовольство местных жителей.

– поцелуи и объятия в общественных местах могут вызвать недовольство местных жителей. Собирать или вывозить кораллы, ракушки или песок – за это могут даже оштрафовать в аэропорту.

– за это могут даже оштрафовать в аэропорту. Покупать или употреблять наркотики – наказание за хранение и распространение очень строгое.

– наказание за хранение и распространение очень строгое. В употреблять алкоголь в общественных местах . Это можно делать только в специально отведенных местах, например, в барах или ресторанах.

. Это можно делать только в специально отведенных местах, например, в барах или ресторанах. Заходить в мечеть в открытой одежде – женщинам нужно прикрывать голову, плечи и ноги.

– женщинам нужно прикрывать голову, плечи и ноги. Плавать в Ниле – река содержит много опасных бактерий, а в некоторых районах в ней живут крокодилы.



Никогда не фотографируйте в Египте местных без разрешения / Pexels

К слову, ранее мы рассказывали о том, что Египет является опасным туристическим направлением для женщин, которые путешествуют в одиночку.

Кроме этого, в Египте запрещены однополые отношения. Поэтому если вы едете на отдых вместе с партнером своего пола, следует быть очень осторожными.