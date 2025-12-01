Эти три вещи нельзя класть в ручную кладь: возникнут проблемы в аэропорту

Путешествия самолетом, в частности прибытие в аэропорт, может быть достаточно стрессовым – ведь нужно пройти контроль безопасности.

Несколько вещей в ручной клади могут добавить стресса во время поездки – ведь из-за них придется пройти дополнительные проверки, которых большинство пассажиров пытаются избежать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что лучше не класть в ручную кладь?

Если вы планируете рождественское путешествие и будете лететь самолетом, лучше сразу убедиться, что вы не кладете в ручную кладь ничего, что может вызвать лишние проблемы в аэропорту. Практически все знают о правиле относительно жидкостей – они в ручной клади должны иметь объем меньше, чем 100 миллилитров для прохождения контроля безопасности.

Но есть еще несколько неожиданных вещей, которые могут вызвать сложности. Некоторые предметы, которые технически не являются жидкостями, могут вызвать вопросы у работников аэропорта. Прежде всего это мягкий сыр – он входит в лимит в 100 миллилитров. То же касается джемов, чатни, соусов и любого, что продается в жидкостях – например оливки. В некоторых странах могут быть даже более строгие правила относительно еды, поэтому обратите на это внимание перед тем как планировать путешествие.

Еще одна вещь, которую точно не стоит брать с собой в ручную кладь – это протеиновый порошок. Порошки могут вызвать вопросы при проверке рентгеновским аппаратом, и персоналу придется проверять их вручную. Этот процесс может быть долгим, поэтому лучше просто оставить порошок дома или положить в зарегистрированный багаж.

Также лучше не брать с собой никаких острых предметов – ножи, в том числе карманные и канцелярские, лезвия типа бритв, а также ножницы, длина которых превышает 6 сантиметров, пишет Real Simple.

