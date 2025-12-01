Ці три речі не можна класти у ручну поклажу: виникнуть проблеми в аеропорту
- Рідини в ручній поклажі повинні мати об'єм менший, ніж 100 мілілітрів, включаючи м'який сир, джеми та соуси.
- Протеїновий порошок і гострі предмети, такі як ножі та довгі ножиці, можуть викликати додаткові перевірки в аеропорту.
Подорожі літаком, зокрема прибуття до аеропорту, може бути досить стресовим – адже потрібно пройти контроль безпеки.
Кілька речей у ручній поклажі можуть додати стресу під час поїздки – адже через них доведеться пройти додаткові перевірки, яких більшість пасажирів намагаються уникнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Що краще не класти у ручну поклажу?
Якщо ви плануєте різдвяну подорож і будете летіти літаком, краще одразу переконатися, що ви не кладете у ручну поклажу нічого, що може викликати зайві проблеми в аеропорту. Практично усі знають про правило щодо рідин – вони у ручній поклажі повинні мати об'єм менший, ніж 100 мілілітрів для проходження контролю безпеки.
Та є ще кілька несподіваних речей, які можуть викликати складнощі. Деякі предмети, які технічно не є рідинами, можуть викликати запитання у працівників аеропорту. Передусім це м'який сир – він входить до ліміту у 100 мілілітрів. Те саме стосується джемів, чатні, соусів та будь-чого, що продається в рідинах – як-от оливки. В деяких країнах можуть бути навіть суворіші правила щодо їжі, тож зверніть на це увагу перед тим як планувати подорож.
Ще одна річ, яку точно не варто брати з собою у ручну поклажу – це протеїновий порошок. Порошки можуть викликати запитання під час перевірки рентгенівським апаратом, і персоналу доведеться перевіряти їх вручну. Цей процес може бути довгим, тож краще просто залишити порошок вдома чи покласти у зареєстрований багаж.
Також краще не брати з собою жодних гострих предметів – ножі, в тому числі кишенькові та канцелярські, леза типу бритв, а також ножиці, довжина яких перевищує 6 сантиметрів, пише Real Simple.
Що ще потрібно знати під час подорожей за кордон?
Під час подорожей до Італії туристам варто бути обережними – за одну поширену помилку там можуть оштрафувати аж на 500 євро.
Також слід запам'ятати про одну поширену помилку з телефоном, якої часто припускаються в аеропортах. Через неї вас можуть не пустити на літак.