Авиакомпании все строже относятся к одному предмету в багаже: класть его туда запрещено

В последнее время авиакомпании отмечают, что количество инцидентов, связанных с перевозкой литиевых батарей, только растет. Почему правила становятся более строгими, и пассажирам запрещают класть их в багаж.

Если вы отправляетесь в путешествие с зарегистрированным багажом, лучше перед его сдачей внимательно проверьте, не положили ли вы внутрь что-нибудь запрещенное – например, powerbank или другой портативный аккумулятор. Ведь если это обнаружат во время полета, самолет вполне может развернуться только из-за этого, пишет Euronews.

Почему литиевые батареи нельзя класть в багаж?

Авиакомпании в очередной раз обновляют предупреждение об одном из самых распространенных предметов, вызывающих проблемы в багаже путешественников, – а именно о портативных зарядных устройствах. Предупреждение касается также вейпов, внешних аккумуляторов и любых других устройств, работающих на литиевых батареях.

Их запрещено класть в багаж на фоне того, что авиакомпании не только в Европе, но и во всем мире заметили рост риска возгорания, а его часто вызывают именно неисправные литиевые батареи в грузовом отсеке. Для безопасности самолетов такое возгорание представляет собой угрозу номер один.

За последний год количество устройств с литиевыми батареями, обнаруженных в зарегистрированном багаже, почти удвоилось – и в среднем каждый человек берет с собой на рейс примерно 4 различных устройства, питающихся от литий-ионных батарей.



Переноски внешних аккумуляторов в багаже запрещены / Фото Pexels

Как перевозить портативные зарядные устройства?

Полного запрета на провоз внешних аккумуляторов или вейпов в самолете не существует – но их требуют класть в ручную кладь. Причина проста – если возгорание произойдет в салоне самолета, экипаж будет рядом, чтобы быстро справиться с пожаром. А вот в багажном отсеке, за которым не следят постоянно, это гораздо рискованнее.

Многие авиакомпании, в частности Qantas, Emirates, Cathay Pacific и Singapore Airlines, уже запретили пользоваться внешними аккумуляторами в самолетах, а также заряжать их от розеток самолета.