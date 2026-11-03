Иначе вас развернут на границе: вот что украинцам нельзя везти за границу

При планировании поездки за границу украинцам следует особенно внимательно относиться к тому, что они кладут в чемодан. Ведь таможенники обязательно обратят внимание на продукты, лекарства, наличные деньги и ряд других вещей.

Нарушение правил может очень легко привести к задержке, а то и к отказу в пересечении границы. Поэтому багаж следует заранее внимательно проверить, чтобы в нем не оказалось ничего запрещенного, пишет Visit Ukraine.

Какие документы нужны взрослым для выезда за границу?

Основной документ для пересечения границы – это загранпаспорт. Он должен быть действительным. Взрослым его оформляют на 10 лет, а детям до 16 лет – на 4. Кроме того, следует учесть требования страны назначения относительно срока действия паспорта, а также при необходимости получить визу или вид на жительство.

Однако для мужчин действуют особые правила: гражданам в возрасте от 18 до 22 лет включительно необходимо иметь не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ. В то же время военнообязанным мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет выезд разрешен только по законным основаниям с документами, подтверждающими эти основания.

Детям для выезда необходимо иметь загранпаспорт или другой предусмотренный законом документ. Но до 16 лет границу разрешается пересекать только в сопровождении взрослых. Во время военного положения не требуется нотариально заверенное согласие второго родителя, если ребенок едет с мамой или папой.

Путешествовать также можно с совершеннолетними братом или сестрой, мачехой, отчимом, бабушкой или дедушкой. Но в таком случае необходимо подтвердить родственные связи. Если ребенка сопровождает другое лицо, требуется письменное заявление одного из родителей, заверенное органом опеки и попечительства.

Какие продукты запрещено везти через границу?

Если вы путешествуете в страны Европейского Союза, там действуют ограничения на ввоз продуктов животного происхождения: молочных и мясных. Поэтому запрещено везти мясо, колбасы, сало, сыр, молоко и другие подобные продукты.

Но разрешается перевозить до 20 килограммов рыбы, до 2 килограммов меда. Можно везти детское питание и специальные продукты по медицинским показаниям – но только в установленных количествах.

Предусмотрены ограничения также на большинство свежих фруктов, овощей и растений. Большинство из них перевозить, например, в Польшу можно только при наличии фитосанитарных документов. Исключениями являются только кокосы, бананы, финики, ананасы и дурианы.

Также существуют важные ограничения на табак и алкоголь. Для путешественников от 17 лет правила такие:

4 литра тихого вина;

16 литров пива;

1 литр крепкого алкоголя или 2 литра игристого или крепленого вина;

до 40 сигарет.

Наличные деньги без декларирования можно перевозить только в размере до 10 000 евро.