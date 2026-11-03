Інакше розвернуть на кордоні: ось що українцям не можна везти за кордон

Порушення правил може дуже легко призвести до затримки, а то й до відмови у перетині кордону. Тож багаж слід попередньо уважно перевірити, аби в ньому не опинилося нічого забороненого, пише Visit Ukraine.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон дорослим?

Основний документ для перетину кордону – це закордонний паспорт. Він має бути чинним. Дорослим його оформлюють на 10 років, а дітям до 16 років – на 4. Окрім того, слід врахувати й вимоги країни призначення щодо терміну дії паспорта, а також за потреби отримати візу чи дозвіл на проживання.

Але для чоловіків діють окремі правила: громадянам віком від 18 до 22 років включно потрібно мати не лише закордонний паспорт, але й військово-обліковий документ. Тоді як військовозобов'язаним чоловікам від 23 до 60 років виїзд дозволений тільки за законних підстав з документами, що їх підтверджують.

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Дітям для виїзду потрібно мати закордонний паспорт чи інший передбачений законом документ. Але до 16 років кордон дозволено перетинати тільки у супроводі дорослих. Під час воєнного стану не потрібна нотаріальна згода другого з батьків, якщо дитина їде з мамою чи татом.

Подорожувати також можна з повнолітніми братом чи сестрою, мачухою, вітчимом, бабусею чи дідусем. Але в такому випадку потрібно підтвердити родинні зв'язки. Якщо дитину супроводжує інша особа, потрібна письмова заява одного з батьків, яку засвідчує орган опіки та піклування.

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Які продукти заборонено везти через кордон?

Якщо ви подорожуєте до країн Європейського Союзу, там діють обмеження на ввезення продуктів тваринного походження: молочних та м'ясних. Відтак заборонено везти м'ясо, ковбаси, сало, сир, молоко та інші схожі продукти.

Але дозволяється перевозити до 20 кілограмів риби, до 2 кілограмів меду. Можна везти дитяче харчування та спеціальні продукти за медичними показаннями – але лише у встановлених кількостях.

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Передбачені обмеження також на більшість свіжих фруктів, овочів та рослин. Більшість з них везти, наприклад, у Польщу можна тільки за наявності фітосанітарних документів. Винятками є лише кокоси, банани, фініки, ананаси та дуріани.

Також існують важливі обмеження на тютюн та алкоголь. Для мандрівників від 17 років правила такі:

4 літри тихого вина;

16 літрів пива;

1 літр міцного алкоголю чи 2 літри ігристого чи кріпленого вина;

до 40 сигарет.

Готівку без декларування можна перевозити лише у розмірі до 10 000 євро.