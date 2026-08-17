Конфискуют на границе: что запрещено везти студентам в Польшу

Перед началом учебного года многие студенты отправляются в Польшу и везут с собой целые сумки вещей –, в том числе и продуктов. Вот только многие из них на границе могут заставить выбросить.

Прежде чем отправляться в Польшу, нужно убедиться, что в багаже у вас нет запрещенных товаров и продуктов. И некоторые вещи из этого списка довольно часто везут с собой в Польшу именно студенты. 24 Канал рассказывает, что лучше оставить дома.

Что нельзя ввозить в Польшу?

Чтобы избежать каких-либо проблем на границе, в частности штрафов, конфискации продуктов или отказа во въезде, нужно еще до поездки знать, что с собой лучше не брать. Под строгий запрет на ввоз попали следующие вещи:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты, в том числе кондитерские изделия с их использованием;

рецептурные лекарства без рецепта;

сильнодействующие лекарства без соответствующих документов;

наличные деньги на сумму свыше 10 000 евро без декларирования.

В то же время есть продукты, которые в Польшу везти можно, но в ограниченном количестве, то есть только для личного потребления. Например, если студент везет с собой свежие фрукты и овощи, их вес не должен превышать 5 килограммов, и то же самое касается рыбы и морепродуктов.

Кофе можно ввозить не более полукилограмма, а сухого молока, детского питания и диетических продуктов – до 2 килограммов.

Корм для животных, если таковые имеются, можно везти только в специальной упаковке и в количестве до 2 килограммов. Вопросы на границе может вызвать и очень большое количество различной техники – как электроники, так и бытовой.

Лица, достигшие 17 лет, также могут перевозить через границу алкоголь, но с ограничениями:

пиво – до 5 литров;

вино – до 4 литров;

напитки средней крепости (до 22%) – до 2 литров;

крепкие напитки – до 1 литра.

Ограничения по количеству действуют также в отношении табачных изделий: нельзя ввозить на территорию Польши более 40 сигарет, 10 сигар или 50 граммов табака.