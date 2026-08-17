Прежде чем отправляться в Польшу, нужно убедиться, что в багаже у вас нет запрещенных товаров и продуктов. И некоторые вещи из этого списка довольно часто везут с собой в Польшу именно студенты. 24 Канал рассказывает, что лучше оставить дома.
Что нельзя ввозить в Польшу?
Чтобы избежать каких-либо проблем на границе, в частности штрафов, конфискации продуктов или отказа во въезде, нужно еще до поездки знать, что с собой лучше не брать. Под строгий запрет на ввоз попали следующие вещи:
- мясо и мясные продукты;
- молоко и молочные продукты, в том числе кондитерские изделия с их использованием;
- рецептурные лекарства без рецепта;
- сильнодействующие лекарства без соответствующих документов;
- наличные деньги на сумму свыше 10 000 евро без декларирования.
В то же время есть продукты, которые в Польшу везти можно, но в ограниченном количестве, то есть только для личного потребления. Например, если студент везет с собой свежие фрукты и овощи, их вес не должен превышать 5 килограммов, и то же самое касается рыбы и морепродуктов.
Кофе можно ввозить не более полукилограмма, а сухого молока, детского питания и диетических продуктов – до 2 килограммов.
Корм для животных, если таковые имеются, можно везти только в специальной упаковке и в количестве до 2 килограммов. Вопросы на границе может вызвать и очень большое количество различной техники – как электроники, так и бытовой.
Лица, достигшие 17 лет, также могут перевозить через границу алкоголь, но с ограничениями:
- пиво – до 5 литров;
- вино – до 4 литров;
- напитки средней крепости (до 22%) – до 2 литров;
- крепкие напитки – до 1 литра.
Ограничения по количеству действуют также в отношении табачных изделий: нельзя ввозить на территорию Польши более 40 сигарет, 10 сигар или 50 граммов табака.