Перед тим як вирушати до Польщі, потрібно переконатися, що у багажі ви не везете заборонених товарів і продуктів. І кілька речей зі списку досить часто везуть з собою в Польщу саме студенти. 24 Канал розповідає, що краще залишити вдома.

Що не можна ввозити у Польщу?

Для того, аби уникнути будь-яких проблем на кордоні, зокрема штрафів, конфіскації продуктів чи відмови у в'їзді, потрібно ще перед поїздкою знати, що з собою краще не брати. Під сувору заборону ввезення потрапили такі речі:

м'ясо та м'ясні продукти;

молоко та молочні продукти, зокрема й кондитерські вироби з ними.

рецептурні ліки без рецепта;

сильнодійні ліки без відповідних документів;

готівка понад 10 000 євро без декларування.

Водночас є продукти, які в Польщу везти можна, але в обмеженій кількості, тобто лише для особистого використання. Наприклад, якщо студент везе з собою свіжі фрукти та овочі, їхня вага не має перевищувати 5 кілограмів, і те саме стосується риби та морепродуктів.

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Кави можна ввозити лише пів кілограма, а сухого молока, дитячого харчування та дієтичних продуктів – до 2 кілограмів.

Корм для тварин, якщо такі є, можна везти лише у спеціальному пакованні, і до 2 кілограмів. Викликати питання на кордоні може й дуже велика кількість різної техніки – що електроніки, що побутової.

Особи, яким виповнилося 17 років, також можуть везти через кордон алкоголь, але з обмеженнями:

пиво – до 5 літрів;

вино – до 4 літрів;

напої середньої міцності (до 22%) – до 2 літрів;

міцні напої – до 1 літра.

Обмеження за кількістю діють також на тютюнові вироби: не можна ввозити на територію Польщі більше, ніж 40 цигарок, 10 сигар чи 50 грамів тютюну.