Вена за 2 дня: 5 must-visit локаций столицы Австрии

Вена очаровывает посетителей своим удивительным сочетанием архитектуры, природы и яркой ночной жизни. Благодаря такому разнообразию город удовлетворит интересы любого туриста. Поэтому неудивительно, что миллионы путешественников выбирают столицу Австрии для поездки на несколько дней.

Конечно, за уик-энд трудно увидеть все, но посетить выдающиеся места вполне реально. Сегодня Закордон24 вместе с международным сервисом по переводу средств TransferGo рассказывают о 5 must-visit локаций Вены.

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Что увидеть в Вене: 5 must-visit локаций

Венская Ратуша

Ратуша – визитная карточка Ратушной площади, отличающаяся своими пятью высокими шпилями, многочисленными арочными витражами и большими часами, которые украшают центральную башню.

Построенное между 1872 и 1883 годами, здание является примером неоготической архитектуры. Праздничный зал размером 71 метр в длину и 20 метров в ширину служит местом проведения различных мероприятий, включая балы, спортивные соревнования и фестивали. Кроме того, на площади перед ратушей проходит популярная рождественская ярмарка.

Собор Святого Стефана

Экскурсия по Вене невозможна и без культового собора святого Стефана. Посетителям предлагается подняться по 343 ступенькам на вершину южной башни, откуда открывается уникальный вид на город.

Собор Святого Стефана в Вене / Фото Shutterstock

Вход на смотровую площадку стоит 6,5 евро для взрослых, а исследовать сам собор и его подземные катакомбы можно за 7 евро. Для тех, кто посещает локацию в теплое время года, с июля по сентябрь, каждую субботу в 19:00 проводится специальная экскурсия на чердак храма.

Венская опера

Жители Вены настоятельно порекомендуют посетить культовый оперный театр. Билеты на спектакли могут быть дорогими. Если средств не хватает, а желание увидеть постановку очень сильное, то за полтора часа до начала мероприятия можно приобрести билет по доступным ценам. Однако такая опция предусматривает, что не будет места, на которое можно сесть – в течение спектакля придется стоять.

Тем, кто не может попасть на спектакль в один из самых известных театров мира, стоит посетить экскурсию по комплексу. Во время нее будет возможность заглянуть за кулисы театра, узнать о жизни и творчестве артистов, выступающих на сцене.

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Дворец Шенбрунн и сад Бурггартен

Шенбрунн – дворцово-парковый комплекс, который должен увидеть каждый турист. Эта архитектурная жемчужина, спроектирована в стиле барокко, известна не только своим величием, но и роскошной территорией, на которой раскинулись живописные сады Бурггартен с элегантными фонтанами и запутанными лабиринтами.

Посетители могут наслаждаться свободным доступом к парковому комплексу и любоваться внешним видом дворца. Стоимость входных билетов на экскурсии по внутренним помещениям варьируется в зависимости от залов.



Сад Бурггартен / Фото Unsplash

В северной части комплекса можно осмотреть стеклянную пальмовую оранжерею, а слева от нее расположен павильон бабочек. Здесь туристы получают уникальную возможность понаблюдать за разнообразными тропическими бабочками и летучими мышами вблизи.

Кроме того, на территории дворцового комплекса Шенбрунн расположен Венский зоопарк – один из старейших в Европе. Стоимость входного билета составляет 27 евро для взрослых и 15,50 евро для детей, а для детей до 6 лет вход бесплатный.

Дом Гундертвассера

Венский дом искусств, спроектирован известным художником и защитником окружающей среды Фриденсрайхом Гундертвассером, отличается асимметричными формами, шахматными фасадами и яркой мозаичной плиткой. Интересно, что деревья здесь растут прямо на крыше, а плющ обвивает стены, еще больше подчеркивая их уникальную эстетику. Сооружение сравнивают с культовыми работами Антонио Гауди.

Эта локация подходит для энтузиастов социальных сетей, которые ищут идеальный фон для своих лент в инстаграме.

Поэтому выбирайте для себя удачные маршруты и отправляйтесь на экскурсию по Вене. Незабываемые впечатления от уик-энда в столице Австрии гарантированы.