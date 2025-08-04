Если не изменить всего 2 простые настройки на телефоне, пассажиры круизных лайнеров серьезно рискуют выйти за пределы своего бюджета – ведь можно в конце концов получить счет на более 50 тысяч гривен.

Сезон летних круизов в разгаре, и перед тем, как отправиться на отдых, нужно убедиться, что вы выставили правильно две настройки на телефоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что нужно сделать перед отплытием лайнера?

Если вы настроены на приятный отдых, прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы избежать нескольких скрытых расходов, что могут быстро разрушить ваш бюджет на отпуск. И одна из них – это мобильная связь.

Только корабли отходят от берегов страны и попадают в открытые воды, данные мобильной связи и интернета могут незаметно переключаться на морские или спутниковые сети – и они могут достигать весьма значительных цифр: 6 фунтов за мегабайт, или 330 гривен.

А это значит, что даже такие незначительные и незаметные вещи, как синхронизация данных, оповещения из мессенджеров или несколько просмотренных видео могут стоить вам сотни и тысячи гривен – и часто даже без предупреждения от оператора.



Пользование интернетом в океане может быть очень дорогим / Фото Pexels

Многие пассажиры круизных лайнеров не осознают, что они оставили позади обычное мобильное покрытие, когда корабль отправляется в плавание,

– поделилась эксперт Одри Шеридан.

Большинство туристов ошибочно считают, что в круизе будет действовать их роуминговый тариф, но спутниковые данные предоставляются отдельно, и порой могут быть чрезвычайно дорогими. А на борту ваш телефон может переключаться между морскими сетями со слабым сигналом, но все еще высокой стоимостью.

Для того, чтобы избежать этих расходов, вам нужно сделать две вещи.