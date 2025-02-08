Кладбище для космических аппаратов: что такое Точка Немо и был ли там кто-то

Точка Немо расположена в южной части Тихого океана. Это самая отдаленная точка от любой суши на поверхности Земли.

Из-за ее удаленности к суше там часто затапливают старые космические аппараты. Об этом пишет 24 Канал.

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Где расположена Точка Немо

Координаты. 48°52′ южной широты и 123°23′ западной долготы.

Точка Немо считается одной из самых загадочных и самых отдаленных частей планеты. Она относится к перечню земных полюсов недостижимости, ведь до нее очень сложно добраться.

Расстояние до ближайшей суши от Точки Немо – около 2688 километров. Это необитаемый маленький остров Дюси.



Точка Немо на Земле / Википедия

Был ли кто-то в Точке Немо

Поскольку Точка Немо – это клочок океана без островов или любой твердой земли, там нет условий для жизни.

Однако там часто проходят корабли, прежде всего экспедиционные. Также через эту точку иногда проходят маршруты кругосветных гонок на яхтах.

Из-за удаленности этой локации, многие космические агентства используют ее как зону падения космических аппаратов, срок эксплуатации на орбите которых подошел к концу.

Также интересно, что часто "ближайшие люди" к Точке Немо не на Земле, а в космосе. Так, иногда космонавты на Международной космической станции, которая пролетает над этой территорией, могут быть к ней ближе, чем те, кто на суше.