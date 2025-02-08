Через її віддаленість до суші там часто затоплюють старі космічні апарати. Про це пише 24 Канал.

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Де розташована Точка Немо

Координати. 48°52′ південної широти й 123°23′ західної довготи.

Точка Немо вважається однією з найзагадковіших і найвіддаленіших частин планети. Вона належить до переліку земних полюсів недосяжності, адже до неї дуже складно дістатися.

Відстань до найближчої суші від Точки Немо – близько 2688 кілометрів. Це безлюдний маленький острів Дюсі.



Точка Немо на Землі / Вікіпедія

Чи був хтось в Точці Немо

Оскільки Точка Немо – це клаптик океану без островів чи будь-якої твердої землі, там немає умов для життя.

Проте там часто проходять кораблі, насамперед експедиційні. Також через цю точку іноді проходять маршрути навколосвітніх перегонів на яхтах.

Через віддаленість цієї локації, багато космічних агенцій використовують її як зону падіння космічних апаратів, термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця.

Також цікаво, що часто "найближчі люди" до Точки Немо не на Землі, а в космосі. Так, іноді космонавти на Міжнародній космічній станції, яка пролітає над цією територією, можуть бути до неї ближчими, ніж ті, хто на суші.