Путешественников предупреждают не использовать одну вещь в отелях: она самая грязная

Неожиданно самый грязный предмет во всем гостиничном номере у большинства людей не вызывает даже тени сомнений.

Проживание в отеле во время отпуска может казаться небольшой роскошью – впрочем, есть один предмет в номере, которого стоит остерегаться даже в отелях самого высокого класса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какую вещь в отеле использовать не стоит?

Оказывается, гостиничный фен может быть самым грязным предметом во всем номере и распространять немало микробов. И даже эксперты по восстановлению волос отмечают, что использование гостиничных фенов может привести к ухудшению состояния кожи головы и волос.

Это может показаться драматичным, но многие гостиничные фены далеко не гигиеничны. Ими пользуются сотни людей, часто без надлежащей очистки часто без надлежащей очистки,

– поделился доктор Циник.

Так же как многие люди не поделились бы своей щеткой для волос с незнакомцем, так же стоит остерегаться и использования общего фена. Гостиничные фены очень часто содержат внутри бактерии и грибки – а некоторые исследования показывают, что грязи на них часто больше, чем на сиденьях унитазов или пультах дистанционного управления.

Фены обычно хранят в ванных комнатах – и тепло и влага создают просто идеальную среду для размножения различных микроорганизмов. Поэтому когда микробы контактируют с кожей головы, это может привести к раздражению, перхоти, а в более серьезных случаях – даже к инфекции.

Поэтому многие эксперты советуют брать свой фен с собой, или приобрести небольшой фен дорожного размера, чтобы не брать с собой много багажа.

Но есть и еще несколько грязных вещей в отелях, пишет Travel+Leisure. Вот которых нужно остерегаться:

Декоративные подушки . Их чистят совсем не так часто, как может показаться, поэтому лучше не складывать на них чистую голову и не использовать такие подушки для сна.

. Их чистят совсем не так часто, как может показаться, поэтому лучше не складывать на них чистую голову и не использовать такие подушки для сна. Барная посуда. Все стаканы и тарелки, что прячутся в ящиках, могут иметь на себе слой пыли и микробов. Если предыдущие гости их не использовали, гостиничные горничные могли не чистить их вообще.

