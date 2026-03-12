Заберут прямо на въезде: какие продукты нельзя перевозить через границу с Украиной

При пересечении границы Украины стоит внимательно соблюдать таможенные правила. Некоторые продукты и товары могут конфисковать на таможне, а за нарушение иногда предусмотрены штрафы. Поэтому перед поездкой из-за границы важно знать, что именно запрещено для ввоза.

По данным Государственная таможенная служба Украины, граждане могут ввозить любые товары для личного пользования, кроме тех, что прямо запрещены законодательством.

Какие продукты нельзя ввозить в Украину?

К категории продуктов, которые могут быть запрещены или существенно ограничены для ввоза, относятся:

мясо и мясные изделия без соответствующих ветеринарных документов;

молочные продукты или сыр, если они не соответствуют санитарным требованиям;

консервы домашнего производства;

семена, саженцы и другие растения, которые могут переносить вредителей или болезни;

большие объемы фруктов и овощей, превышающие нормы для личного использования.

Такие ограничения связаны с контролем за распространением болезней животных и растений, а также с санитарной безопасностью продуктов.

Сколько продуктов можно привезти?

Обратите внимание, что даже разрешенные продукты имеют ограничения. Обычно их можно перевозить:

в заводской упаковке – до одной упаковки каждого вида,

без упаковки – до 2 килограммов каждого наименования,

или один неделимый продукт, готовый к употреблению.

Кроме того, общая стоимость продуктов, которые человек ввозит для личного использования, не должна превышать примерно 200 евро на одного человека.



Сколько продуктов можно привезти в Украину / Фото Unsplash

Интересно! Как сообщили в Черновицкой таможне в ответ на запрос Общественного, в 2025 году в Черновицкой области было 11 попыток незаконной перевозки валюты через таможенную границу. Наибольшая сумма составляла 810 тысяч долларов.

Что еще запрещено ввозить на территорию Украины?

Кроме продуктов, на таможне могут изъять:

наркотические и психотропные вещества без специального разрешения;

взрывчатые, радиоактивные или ядовитые вещества;

оружие без соответствующих документов;

материалы, нарушающие законодательство Украины.

Если эти лимиты превышены, придется заплатить пошлину или задекларировать товар.