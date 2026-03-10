Скрыть не получится: что нельзя ввозить в Украину из Польши

Многие украинцы возвращаются из-за границы с покупками, однако не все знают, что часть товаров через границу перевозить запрещено. Нарушение таможенных правил может привести к штрафам или даже конфискации вещей.

Что именно запрещено перевозить через границу – рассказали в Государственной таможенной службе.

Что запрещено ввозить в Украину?

Согласно таможенным правилам Украины, через границу нельзя перевозить нельзя перевозить:

оружие,

боеприпасы и взрывчатые вещества без специального разрешения;

наркотические и психотропные вещества;

ядовитые, радиоактивные или опасные химические материалы;

материалы, пропагандирующие насилие, расизм или войну;

культурные и исторические ценности без специального разрешения государственных органов;

незаконно маркированные или немаркированные подакцизные товары, в частности алкоголь и табак.

Такие предметы могут быть изъяты таможенниками, а лицо, которое пыталось их перевезти, может понести ответственность.

Какие продукты и другие вещи можно ввозить с ограничениями?

Кроме запрещенных предметов, существуют товары, которые можно ввозить только в ограниченном количестве. Например:

алкоголь – до 1 литра крепкого алкоголя, 2 литров вина или 5 литров пива;

табачные изделия – до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака;

продукты питания – для личного потребления на сумму до 200 евро и не более 2 килограммов одного вида продукта;

товары и подарки – общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 килограммов при пересечении наземной границы.



Если эти лимиты превышены, придется заплатить пошлину или задекларировать товар. Отдельные ограничения для продуктов и растений Некоторые категории товаров могут ввозиться только при наличии соответствующих документов. Например:

мясные и молочные продукты – только при наличии ветеринарного сертификата;

семена, саженцы и растения – с фитосанитарным сертификатом.

Такие правила введены для защиты здоровья людей, животных и растений на территории страны.

Интересно! Как пишет SME, в Словакии правила относительно продуктов, что можно ввозить на территорию страны из Украины, практически такие же. Запрещено ввозить мясную продукцию, а также молочную.

Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?

Ранее мы писали, что в Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах. Некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.