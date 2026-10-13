Украинка купила дачу в Германии всего за 50 евро: как такое возможно

Оказывается, дачу в Германии можно купить за весьма символическую сумму – всего за 50 евро. Впрочем, у такого предложения есть несколько нюансов, к которым украинские мигранты зачастую оказываются не готовы.

Украинская блогерша Елена живет в Германии с семьей уже 2,5 года, и совсем недавно она приобрела дачный участок с домиком всего за 50 евро. В соцсетях она поделилась опытом оформления такой недвижимости.

Что стоит знать о покупке дачи в Германии?

По словам украинки, цены на дачи варьируются в зависимости от их состояния – некоторые могут обойтись в 5000 евро, а вот другие отдают совсем задаром. Блогерша показала свой участок и объяснила, что в Германии вполне обычно покупать участок за символическую сумму.

Женщина рассказала, как ей удалось приобрести такой участок в стране, где недвижимость в целом дорогая. Для поиска свободных участков она выделяет два способа. Прежде всего, можно поискать на специализированных сайтах объявлений – туда нужно ввести запрос "Kleingarten".

Также дачные товарищества можно искать через Google Maps – там нужно ввести запрос "Kleingartenverein".

Если доступных предложений на онлайн-ресурсах нет, украинка советует также обращаться к руководству дачных кооперативов лично.

Нужно прийти в указанное время и спросить уже непосредственно в ферайне, есть ли у них какие-то свободные дачи,

– поделилась женщина.

Немецкие дачные общества очень внимательно следят за ухоженностью территорий, поэтому новых владельцев выбирают на конкурсной основе. Для того чтобы вам выделили участок, женщина советует подготовить официальное письмо или же провести личную встречу с правлением. Определенно не помешает наличие опыта в садоводстве.

Вы можете написать, что у вас уже была дача в Украине, возможно, предоставить какие-то хорошие фотографии, чтобы они видели, что вы действительно умеете заниматься дачей,

– отметила женщина.

Также важно отметить, что на самом деле покупается только то, что находится на участке – инструменты, растения, домик. А вот сама земля не продается, а лишь сдается в аренду.