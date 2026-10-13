Українська блогерка Олена мешкає в Німеччині з родиною вже 2,5 року, і зовсім нещодавно вона придбала дачну ділянку з будиночком всього за 50 євро. У соцмережах вона поділилася досвідом оформлення такої нерухомості.

Що варто знати про покупку дачі в Німеччині?

За словами українки, ціни на дачі варіюються залежно від їхнього стану – деякі можуть обійтися у 5000 євро, а ось інші віддають зовсім задарма. Блогерка показала свою ділянку та пояснила, що в Німеччині досить звично купити ділянку за дуже символічні гроші.

Жінка пояснила, як їй вдалося придбати таку ділянку у загалом дорогій країні. Для пошуку вільних ділянок вона виділяє два способи. Передусім можна пошукати на спеціалізованих сайтах з оголошеннями – туди потрібно ввести запит "Kleingarten".

Також дачні товариства можна шукати через Google Maps – там потрібно ввести запит "Kleingartenverein".

Якщо доступних пропозицій на онлайн-ресурсах немає, українка радить також звертатися до керівництва дачних кооперативів особисто.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Потрібно прийти в зазначені години та запитати вже безпосередньо у ферайні, чи є в них якісь вільні дачі,

– поділилася жінка.

Німецькі дачні товариства дуже уважно стежать за доглянутістю територій, тож нових власників обирають на конкурентній основі. Для того, аби вам дали ділянку, жінка радить підготувати офіційний лист або ж провести особисту зустріч з правлінням. Точно не завадить наявність досвіду в садівництві.

Ви можете написати, що у вас уже була дача в Україні, можливо, надати якісь гарні фотографії, щоб вони бачили, що ви справді вмієте займатися дачею,

– зауважила жінка.

І також важливо зауважити, що купується насправді тільки те, що є на ділянці – інструменти, рослини, будиночок. А ось сама земля не продається, а лише здається в оренду.