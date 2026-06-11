Шокированы даже спасатель: как мужчина 6 дней употреблял в "зоне смерти" Эвереста без кислорода и еды

История непальского шерпы Дава Шерпы шокировала альпинистский мир: мужчина смог выжить шесть дней в "зоне смерти" на Эвересте без дополнительного кислорода, еды и воды. Его случай уже называют одним из самых впечатляющих спасений в горной истории.

Как сообщает The Independent, 57-летний Дава Шерпа, также известный как Хиллари Дава Шерпа, исчез 30 мая во время весеннего восхождения на Эверест.

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Почти неделю его считали погибшим. Мужчина оказался на высоте более 7000 метров – в зоне, где уровень кислорода настолько низкий, что человеческий организм начинает быстро разрушаться. Его нашли только 4 июня вблизи ледника Кхумбу.

Он самостоятельно прошел вниз в направлении базового лагеря, после чего был эвакуирован вертолетом в Катманду. Врачи диагностировали у него тяжелое обезвоживание, обморожение и перелом бедра.

Как ему удалось выжить?

По словам самого альпиниста, после потери контакта с группой он остался без кислорода и запасов пищи.

Я не думал, что выживу. Кислород закончился, и меня оставили,

– рассказал Дава Шерпа.

Чтобы не потерять сознание, он ел остатки пищи, которые нашел в карманах, а также жевал снег и лед, чтобы получить воду. Постепенно он начал медленно спускаться вниз, преодолевая критически сложный рельеф. Спасатели отмечают, что он даже мог упасть в ущелье и провести там несколько дней, пока снег частично не помог ему выбраться.

Как мужчина выжил на Эвересте: смотрите видео

Dawa Sherpa shortly after being found alive this morning on Everest, 04.06.2026 NPT. Video ©: Mingmar Sherpa. pic.twitter.com/MHSlz0kEEb — Everest Today (@EverestToday) June 4, 2026

Что говорят спасатели?

Представители горных экспедиций называют этот случай почти невозможным.

Его выживание и самостоятельный спуск – одна из самых впечатляющих историй, которые мы видели на Эвересте,

– отметили в компании 8K Expeditions.

После спасения семья шерпы обвинила туристическую компанию в халатности, заявив, что поисковую операцию должны были начать значительно раньше. Также в альпинистском сообществе Непала призывают пересмотреть стандарты безопасности экспедиций на Эвересте. В компании, которая организовывала восхождение, отрицают вину, объясняя задержку поисков сложными погодными условиями.

Почему восхождение на Эверест такое трудное?

Восхождение на Эверест считается одним из самых опасных испытаний в мире – и дело не только в высоте, хотя именно она запускает цепь критических рисков.

Первое – это так называемая "зона смерти" выше примерно 8000 метров. Там давление настолько низкое, что организм не может нормально усваивать кислород. Без дополнительного кислорода пребывание там становится вопросом времени.

Вторая проблема – погода, которая меняется молниеносно. На Эвересте ветер может внезапно усилиться до штормового, а температура упасть до -30...-40 градусов. Даже опытные альпинисты иногда оказываются в ситуации, когда буквально нет возможности двигаться вперед или вниз.

Третий фактор – узкие "окна" для восхождения. Чаще всего команды поднимаются лишь несколько дней в году, когда погодные условия относительно стабильные. Из-за этого образуются пробки из десятков и сотен людей на опасных участках, например Южный гребень или лестница Хиллари.

Кроме того существует еще и человеческий фактор. Эверест стал коммерческим маршрутом: туда идут не только профессиональные альпинисты, но и любители, которые полагаются на шерпов и гидов. Это увеличивает количество рисков и аварийных ситуаций.