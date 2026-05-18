Без украинцев не обойтись: какие страны ЕС больше всего зависят от работников из Украины

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев переехали в страны ЕС и стали важной частью местных рынков труда. В ряде государств украинские работники уже фактически закрывают дефицит рабочей силы – особенно в промышленности, логистике, строительстве и сфере услуг.

После 2022 года более 4,3 миллионов украинцев получили статус временной защиты в ЕС. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Наибольшая их концентрация – в Германии, Польше и Чехии, которые вместе принимают около 60% всех украинцев в Европе.

Какие страны ЕС больше всего зависят от украинских работников?

Германия

Германия – страна с наибольшим количеством украинских беженцев. По последним данным, в стране находится примерно 1,18 миллиона человек под временной защитой.

Украинцы в Германии играют важную роль в смягчении дефицита рабочей силы, который усилился из-за старения населения. Особенно это касается:

промышленности,

медицинского сектора,

логистики и складов.

В то же время интеграция в жизнь страны происходит медленнее, чем в Польше. Причина: языковой барьер и сложная система признания дипломов.

Польша

Польша остается ключевой страной для украинской трудовой миграции. Страна приняла около 1 миллиона украинцев после 2022 года. В то же время именно украинцы стали критически важными для польского рынка труда из-за острого дефицита рабочей силы.

По оценкам OECD и национальных данных, уровень занятости украинцев в Польше является одним из самых высоких в ЕС – до 70%+ среди трудоспособных мигрантов, что существенно поддерживает экономику страны.

По оценкам польских аналитических учреждений, украинцы:

обеспечивают рост ВВП,

часто платят больше налогов, чем получают в виде социальной помощи,

закрывают дефицит кадров в строительстве, логистике и промышленности.



Украинцы закрывают дефицит рабочей силы в Польше / Фото Unsplash

Чехия

Чехия – одна из стран с самой высокой относительной зависимостью от украинских работников в ЕС. Там находится около 380 – 390 тысяч украинцев. Несмотря на меньший масштаб экономики, украинцы имеют непропорционально большое влияние на рынок труда:

заполняют дефицит в строительстве,

работают в производстве и сервисах,

помогают удерживать темпы экономического роста.

Интересно! Ранее мы писали, что Чехия фактически больше зарабатывает на украинских беженцах, чем тратит на их поддержку. Если сказать проще, то доходы от украинцев с временной защитой примерно вдвое больше расходов на помощь им. За первые три квартала прошлого года это составило около 23,2 миллиарда крон доходов против 11,5 миллиарда крон расходов.

Такая же ситуация и в Словакии. Украинские беженцы, которые работают в стране, в 2026 году заплатят в бюджет больше налогов, чем государство потратило на их помощь от начала полномасштабного вторжения.

По оценке словацкого Совета по бюджетной ответственности (RRZ), которую цитирует STVR, взносы и налог на доходы украинцев, которые трудоустроены в Словакии, в этом году достигнут не менее 518 миллионов евро. Что касается годовых расходов на помощь украинцам, то эти выплаты регулярно уменьшаются – со 153 миллионов евро в 2022 году до ориентировочно менее чем ста миллионов евро в прошлом году.