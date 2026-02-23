По итогам первых трех кварталов прошлого года доходы государства от украинских граждан оказались в два раза большими, чем суммы выплаченной помощи. Об этом сообщает чешское издание České noviny со ссылкой на данные Министерства труда и социальных дел.

Сколько Чехия потратила и сколько заработала?

В прошлом году Чехия выплатила украинским беженцам гуманитарную помощь на сумму 8,8 миллиарда крон. В то же время за первые три квартала года доходы от налогов и сборов, уплаченных украинцами, составили 23,2 миллиарда крон, тогда как расходы за этот период составляли 11,5 миллиарда крон.

Фактически бюджет получил прибыль в размере 11,7 миллиарда крон. Всего за четыре года с момента начала полномасштабной войны Чехия предоставила украинцам помощи на сумму около 32,4 миллиарда крон.

Сколько украинцев живет в Чехии?

По данным Министерства внутренних дел Чехии, которые цитирует Visit Ukraine, по состоянию на середину февраля в стране находилось 399 500 украинцев с временной защитой. Среди них:

89 100 детей;

18 100 человек старше 65 лет;

163 800 женщин трудоспособного возраста;

128 500 мужчин трудоспособного возраста.

В то же время количество украинцев, которые получают денежную помощь, постепенно уменьшается.



Сколько украинцев живет и работает в Чехии / Фото Unsplash

Что известно о помощи украинцам в Чехии?

В декабре прошлого года гуманитарные выплаты получали 44 200 семей беженцев. Для сравнения:

в позапрошлом году – 46 200 семей,

два года назад – 53 200 семей.

Несмотря на уменьшение количества получателей, общая сумма расходов выросла из-за изменения формата помощи. После завершения гуманитарного размещения в выплаты начали включать компенсации на оплату жилья.

В прошлом году расходы составили:

8,82 миллиарда крон,

годом ранее – 7,93 миллиарда крон,

в 2023 году – 6,96 миллиардов крон.

Что известно о работе украинцев?

Лица с временной защитой в Чехии имеют свободный доступ к рынку труда. В январе этого года 297 700 украинцев работали без отдельного разрешения, еще часть имела рабочие карты. Для сравнения:

в январе прошлого года работали 237 000 украинцев,

в позапрошлом – 208 700,

в 2023 году – 184 400.

По правительственным оценкам, в стране сейчас работает около 210 000 беженцев. Министр труда Алеш Юхелка заявил, что без украинцев не обойтись в таких сферах, как:

строительство,

здравоохранение,

социальные услуги.

Что может измениться для украинских беженцев в Чехии?