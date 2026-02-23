По итогам первых трех кварталов прошлого года доходы государства от украинских граждан оказались в два раза большими, чем суммы выплаченной помощи. Об этом сообщает чешское издание České noviny со ссылкой на данные Министерства труда и социальных дел.
Сколько Чехия потратила и сколько заработала?
В прошлом году Чехия выплатила украинским беженцам гуманитарную помощь на сумму 8,8 миллиарда крон. В то же время за первые три квартала года доходы от налогов и сборов, уплаченных украинцами, составили 23,2 миллиарда крон, тогда как расходы за этот период составляли 11,5 миллиарда крон.
Фактически бюджет получил прибыль в размере 11,7 миллиарда крон. Всего за четыре года с момента начала полномасштабной войны Чехия предоставила украинцам помощи на сумму около 32,4 миллиарда крон.
Сколько украинцев живет в Чехии?
По данным Министерства внутренних дел Чехии, которые цитирует Visit Ukraine, по состоянию на середину февраля в стране находилось 399 500 украинцев с временной защитой. Среди них:
- 89 100 детей;
- 18 100 человек старше 65 лет;
- 163 800 женщин трудоспособного возраста;
- 128 500 мужчин трудоспособного возраста.
В то же время количество украинцев, которые получают денежную помощь, постепенно уменьшается.
Сколько украинцев живет и работает в Чехии / Фото Unsplash
Что известно о помощи украинцам в Чехии?
В декабре прошлого года гуманитарные выплаты получали 44 200 семей беженцев. Для сравнения:
- в позапрошлом году – 46 200 семей,
- два года назад – 53 200 семей.
Несмотря на уменьшение количества получателей, общая сумма расходов выросла из-за изменения формата помощи. После завершения гуманитарного размещения в выплаты начали включать компенсации на оплату жилья.
В прошлом году расходы составили:
- 8,82 миллиарда крон,
- годом ранее – 7,93 миллиарда крон,
- в 2023 году – 6,96 миллиардов крон.
Что известно о работе украинцев?
Лица с временной защитой в Чехии имеют свободный доступ к рынку труда. В январе этого года 297 700 украинцев работали без отдельного разрешения, еще часть имела рабочие карты. Для сравнения:
- в январе прошлого года работали 237 000 украинцев,
- в позапрошлом – 208 700,
- в 2023 году – 184 400.
По правительственным оценкам, в стране сейчас работает около 210 000 беженцев. Министр труда Алеш Юхелка заявил, что без украинцев не обойтись в таких сферах, как:
- строительство,
- здравоохранение,
- социальные услуги.
Что может измениться для украинских беженцев в Чехии?
- Ранее мы писали, что партия SPD в Чехии выступила против упрощённых правил для украинских беженцев, которые стремятся остаться на более долгий срок, требуя, чтобы все иностранцы соответствовали стандартным условиям.
- Министерство внутренних дел Чехии планирует ужесточить миграционные правила до мая 2026 года, что может усложнить легализацию для украинцев и других мигрантов.