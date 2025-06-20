"Аналоги" Ивана Купала за рубежом: как празднуют день солнцестояния в мире
- В Швеции празднуют Мидсоммар, возводят "майский столб", украшают его цветами и зеленью.
- В Финляндии празднуют Юханнус, разжигают костер для "очищения и защиты", танцуют и поют.
- Возле Стоунхенджа в Великобритании собираются туристы и современные друиды, чтобы увидеть восход солнца и танцевать.
- В Латвии и Литве праздник похож на Ивана Купала, плетут венки, поют песни, разжигают костер.
День солнцестояния празднуют во многих странах. Например, украинский праздник Ивана Купала традиционно привязан к этому дню.
Однако не только в нашей стране есть интересные традиции, связанные с самым длинным днем в году. Об этом пишет 24 Канал.
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Похожие праздники на Ивана Купала в Европе
- Швеция
В Швеции в ближайшую к солнцестоянию пятницу празднуют Мидсоммар. В этот день шведы возводят "майский столб", которого украшают его цветами и зеленью, и гуляют вокруг него до ночи.
- Финляндия
Финны празднуют Юханнус. Они тоже разжигают костры, танцуют, поют, купаются в саунах или озерах.
А в северных регионах, где солнце не заходит вообще, устраивают ночные гуляния под "белыми ночами".
- Великобритания
В этот день возле Стоунхенджа собираются туристы, современные друиды и язычники. Они приходят еще до восхода солнца, чтобы увидеть, как первые лучи проходят через центральную ось мегалитов. Утреннее солнце встречают с музыкой и танцами.
- Латвия и Литва
В Латвии этот праздник называется Янис, а в Литве – Йонас. Они очень похожи на украинское Ивана Купала.
Люди собирают травы, плетут венки из дубовых листьев и цветов, поют народные песни, разжигают костер и пускают с горы в воду "огненное кольцо".
День солнцестояния в Европе: смотрите видео
- В Испании
В Испании 23 0 24 июня празднуют Сан-Хуана. Хотя он связан с христианским праздником Иоанна Крестителя, но в нем есть много языческих элементов. На пляжах люди прыгают через огонь, а потом купаются в море в полночь, чтобы смыть неудачи.