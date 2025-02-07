Не только Париж: самые романтичные города Европы, куда можно поехать на День святого Валентина

Скоро День святого Валентина, следовательно, пришло время выбирать место для романтического свидания. Городом влюбленных часто называют Париж. Однако есть локации, которые ничем ему не уступают, а, возможно, даже и лучше.

О самых романтичных городах Европы, в которых царит атмосфера любви, рассказывает международный сервис TransferGo.

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Лиссабон, Португалия

В 2023 году Лиссабон назвали самой романтической столицей Европы. И это не зря, ведь город очаровывает своей атмосферой. Он имеет особый шарм: красные крыши, мощеные улочки и яркие трамваи, которые медленно поднимаются по холмам вверх.

Прогуляйтесь вдоль реки Тежу, поднимитесь к башне Белен, а вечером обязательно насладитесь бокалом портвейна в одном из кафе на крыше. И только представьте, как вы гуляете с половинкой вечерними улочками старого района Альфама, слушая уличных музыкантов и звон стареньких желтых трамваев.



Лиссабон, Португалия / Pexels

Венеция, Италия

Венеция – это классика романтики. Этот город словно создан для влюбленных: узкие исторические переулки, живописные каналы, гондолы, архитектура барокко и средневековые палаццо.

Приехать в Венецию – словно попасть в другое измерение, где остановилось время. Многие мужчины выбирают этот город для того, чтобы признаться в любви или сделать предложение. Один лишь вечер при свечах на террасе у канала – невероятное воспоминание на всю жизнь.



Венеция, Италия / Unsplash

Санторини, Греция

Санторини – это невероятные бело-голубые домики, которые каскадом спускаются к Эгейскому морю. В этом городе царит ощущение абсолютного спокойствия и гармонии.

Это, без преувеличения, одно из самых красивых мест на планете, где хотя бы раз в жизни стоит встретить закат. И идеально, если этот момент с вами разделит любимый человек.

Сейчас Санторини страдает от серии землетрясений, но, надеемся, что ситуация стабилизируется как можно быстрее.



Санторини, Греция / Pexels

Севилья, Испания

Севилья – это город страсти и фламенко, в воздухе которого витает аромат апельсиновых деревьев.

Улицы Севильи пропитаны историей. С ее театральными площадями, уютными внутренними двориками и доброжелательными людьми ты с головой погружаешься в эту страстную атмосферу.

И что может быть лучше для влюбленных, чем пьянящие теплые вечера на набережной под звездным небом этого прекрасного города.



Севилья, Испания / Pexels

Копенгаген, Дания

Копенгаген – город уюта и простоты, который идеально подходит для тех, кто ищет спокойствия и уединения. При этом в его портовых районах можно легко представить себя героями старинной доброй сказки.

Этот город очень тихий – он для тех, кто ищет наслаждение в маленьких радостях. Прогулки на велосипедах вдоль каналов, ароматные кафе и пикники у моря помогут лучше сблизиться с любимым человеком.



Копенгаген, Дания / Unsplash