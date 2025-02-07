Про найромантичніші міста Європи, в яких панує атмосфера кохання, розповідає міжнародний сервіс TransferGo.

Дивіться також Париж визнали містом-кінозіркою: 5 найпопулярніших туристичних локацій із фільмів

Зверніть увагу! Матеріально допомогти рідним в Україні можна з будь-якої точки Європи за допомогою сервісу TransferGo. Завдяки його функціоналу понад 8 мільйонів клієнтів у всьому світі щодня роблять своїх близьких щасливішими.



Сервіс має багато переваг, зокрема:



1. Швидкість та зручність використання. Все, що потрібно для переказів – смартфон та наявність інтернету.

2. Надійність. Усі перекази з картки на картку або з рахунка на рахунок абсолютно безпечні.

3. Прозорість. Можливо здійснювати операції за вигідним курсом та без прихованих платежів.

4. Грошові бонуси у програмі "‎Запроси друга".



Реєструйтесь та робіть переказ просто зараз.

Лісабон, Португалія

У 2023 році Лісабон назвали найромантичнішою столицею Європи. І це не дарма, адже місто зачаровує своєю атмосферою. Воно має особливий шарм: червоні дахи, бруковані вулички і яскраві трамваї, які повільно підіймаються пагорбами вгору.

Прогуляйтеся вздовж річки Тежу, підійміться до башти Белен, а ввечері обов’язково насолодіться келихом портвейну в одному з кафе на даху. І лиш уявіть, як ви гуляєте з половинкою вечірніми вуличками старого району Альфама, слухаючи вуличних музикантів і дзвін стареньких жовтих трамваїв.



Лісабон, Португалія / Pexels

Венеція, Італія

Венеція – це класика романтики. Це місто немов створене для закоханих: вузькі історичні провулки, мальовничі канали, гондоли, архітектура бароко і середньовічні палаццо.

Приїхати у Венецію – немов потрапити в інший вимір, де зупинився час. Багато чоловіків обирають це місто для того, щоб освідчитися в коханні або зробити пропозицію. Один лиш вечір при свічках на терасі біля каналу – неймовірний спогад на все життя.



Венеція, Італія / Unsplash

Санторіні, Греція

Санторіні – це неймовірні біло-блакитні будиночки, які каскадом спускаються до Егейського моря. У цьому місті панує відчуття абсолютного спокою і гармонії.

Це, без перебільшення, одне з найкрасивіших місць на планеті, де бодай раз в житті варто зустріти захід сонця. І ідеально, якщо цей момент з вами розділить кохана людина.

Наразі Санторіні страждає від серії землетрусів, але, сподіваємось, що ситуація стабілізується якнайшвидше.



Санторіні, Греція / Pexels

Севілья, Іспанія

Севілья – це місто пристрасті й фламенко, в повітрі якого витає аромат апельсинових дерев.

Вулиці Севільї просякнуті історією. З її театральними площами, затишними внутрішніми двориками та доброзичливими людьми ти з головою поринаєш в цю пристрасну атмосферу.

І що може бути краще для закоханих, ніж п’янкі теплі вечори на набережній під зоряним небом цього прекрасного міста.



Севілья, Іспанія / Pexels

Копенгаген, Данія

Копенгаген – місто затишку й простоти, яке ідеально підходить для тих, хто шукає спокою та усамітнення. При цьому у його портових районах можна легко уявити себе героями старовинної доброї казки.

Це місто надзвичайно тихе – воно для тих, хто шукає насолоду у маленьких радощах. Прогулянки велосипедами вздовж каналів, ароматні кав’ярні та пікніки біля моря допоможуть краще зблизитися з коханою людиною.



Копенгаген, Данія / Unsplash