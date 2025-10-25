Вместо автомобилей – лодки: невероятная деревня в Нидерландах, где нет дорог для машин

Небольшая деревня Гитгорн расположена в Нидерландах – и от остальных населенных пунктов отличается тем, что местные жители не держат автомобилей. Вместо них – лодки, передвигающиеся по каналам.

В селе Гитгорн почти нет дорог, зато есть три больших района, разделенные каналами, а те разделяют на улицы еще меньшие каналы, сообщает 24 Канал со ссылкой на chamalisa.

Чем особенное село Гитгорн?

В Гитгорне из-за огромного количества каналов хватает и мостов – их сейчас насчитывается 176, и все они находятся в частной собственности. Еще совсем недавно по селу можно было передвигаться исключительно по воде – и поэтому его часто называли "северной Венецией".

Впрочем, в 1990-х годах там все же проложили велосипедную дорожку. Украинка посетила село и поделилась, что выглядит оно так, как будто сошло из мультфильмов – каналы, мостики, домики с соломенными крышами и тишина.

Представьте, чтобы попасть в школу, магазин или даже к соседу нужно сесть на лодку. И местные живут так всю жизнь. Говорят, даже почтальон здесь развозит письма на лодке,

– поделилась девушка.

Свое необычное название село получило еще в 13 веке от слов "козьи рога": все из-за того, что когда основатели села впервые попали на землю, они нашли там немало козьих рогов, оставшихся после наводнения, и так и назвали новое село.

Украинка показала село без машин: смотрите видео

Но есть и один неожиданный недостаток в этом селе.

Гитгорн настолько идеален, что туристы буквально штурмуют его каждое лето. И теперь это уже не просто село, а целая "Венеция Севера",

– объяснила украинка.

Несмотря на то, что в течение года в селе живут примерно 1000 жителей, летом туда приезжают более миллиона туристов, и лодок становится больше, чем местных.

