Замість автомобілів – човни: неймовірне село у Нідерландах, де немає доріг для машин

Невеличке село Гітгорн розташоване у Нідерландах – і від решти населених пунктів відрізняється тим, що місцеві мешканці не тримають автомобілів. Замість них – човни, що пересуваються каналами.

У селі Гітгорн майже немає доріг, натомість є три великі райони, що розділені каналами, а ті розділяють на вулиці ще менші канали, повідомляє 24 Канал з посиланням на chamalisa.

Чим особливе село Гітгорн?

У Гітгорні через величезну кількість каналів не бракує і мостів – їх наразі нараховується 176, і всі вони перебувають у приватній власності. Ще зовсім нещодавно селом можна було пересуватися винятково по воді – і через це його часто називали "північною Венецією".

Втім, у 1990-х роках там все ж проклали велосипедну доріжку. Українка відвідала село та поділилася, що виглядає воно так, наче зійшло з мультфільмів – канали, місточки, будиночки із солом'яними дахами та тиша.

Уявіть, щоб потрапити до школи, магазину чи навіть до сусіда потрібно сісти на човен. І місцеві живуть так усе життя. Кажуть, навіть поштар тут розвозить листи човном,

– поділилася дівчина.

Свою незвичну назву село отримало ще в 13 столітті від слів "козячі роги": все через те, що коли засновники села вперше потрапили на землю, вони знайшли там чимало цап'ячих рогів, що залишилися після повені, і так і назвали нове село.

Українка показала село без машин: дивіться відео

Але є і один несподіваний недолік у цьому селі.

Гітгорн настільки ідеальний, що туристи буквально штурмують його щоліта. І тепер це вже не просто село, а ціла "Венеція Півночі",

– пояснила українка.

Попри те, що протягом року у селі живуть приблизно 1000 мешканців, влітку туди приїздять понад мільйон туристів, і човнів стає більше, ніж місцевих.

