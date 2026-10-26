"Все на это закрывают глаза": вот что поразило украинку в детских садах Испании

Украинка, переехавшая со своими детьми в Испанию, поделилась весьма неожиданным нюансом, касающимся посещения детского сада в этой стране.

В комментариях женщине объяснили, что подобная ситуация – это на самом деле норма, и не только в Испании, но и во всей Европе. Женщина поделилась своими наблюдениями в инстаграме.

Что удивило украинку в испанских детских садах?

Украинка рассказала, что в Испании принято водить детей в детский сад, несмотря на болезнь, ведь простуда – это не повод оставлять ребенка дома. И она сравнила эту ситуацию со своим опытом в Украине: при малейшем намеке на кашель или сопли ребенка нельзя отправлять в детский сад.

По ее словам, это могло бы привести к волне критики или даже "травле" в родительском чате.

Украинка рассказала о детских садах в Испании: смотрите видео

А в Испании создается впечатление, что все на это дружно закрывают глаза. У ребенка могут быть сопли до колена, кашель такой сильный – и их все равно водят в детский сад. Типа какая разница, где пить Нурофен,

– поделилась женщина.

Она поинтересовалась, что думают об этом другие украинцы, – и узнала, что в Европе это вполне нормальная ситуация. По словам комментаторов, которые также живут в разных странах Европы, там "странным" считают именно украинский подход, когда больных детей не водят в детские сады или школы.

Так это не только в Испании, в США тоже. И вообще в большинстве стран сопли и кашель – не повод неделями держать детей дома и, конечно, не повод выплачивать больничные. Просто мы привыкли, потому что так когда-то было в Украине,

– поделились в комментариях.

Важно отметить, что в Испании также нет отдельного больничного по уходу за ребенком – поэтому такое поведение является лишь следствием этого. У родителей нет выхода, кроме как отправлять ребенка в детский сад или школу, а "испанцы понимают друг друга".

Несмотря на то, что в Испании посещение детских садов в возрасте от 3 до 6 лет не является обязательным, уровень зачисления в них превышает 95% по всей стране, пишет Idealista. Но даже в государственных детских садах родителям приходится платить – при этом сумма может сильно зависеть не только от региона, но и от дохода родителей и варьируется от менее 100 евро в месяц до 300 евро.