"Всі на це закривають очі": ось що вразило українку у дитячих садках Іспанії

У коментарях жінці пояснили, що подібна ситуація – це насправді норма, і не лише в Іспанії, але й в усій Європі. Поділилася своїми спостереженнями жінка в Instagram.

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Що здивувало українку в іспанських дитячих садочках?

Українка поділилася, що в Іспанії заведено вести дітей у садочок попри хворобу, адже застуда – це не привід залишати дитину вдома. І вона порівняла цю ситуацію зі своїм досвідом в Україні: за найменшого натяку на кашель чи соплі дитину не можна вести у садочок.

За її словами, це могло б призвести до хвилі критики чи навіть "цькування" у батьківському чаті.

Українка розповіла про дитячі садки в Іспанії: дивіться відео

А в Іспанії таке враження, що всі на це дружньо закривають очі. У дитини можуть бути соплі до коліна, кашель такий серйозний – і їх все одно водять у садочок. Типу яка різниця, де пити Нурофен– поділилася жінка.

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Вона поцікавилася, що думають інші українці щодо цього – і дізналася, що в Європі це цілком нормальна ситуація. За словами коментаторів, що також живуть у різних країнах Європи, там "дивним" вважають саме український підхід, коли хворих дітей не ведуть до садочків чи шкіл.

Так це не лише в Іспанії, у США також. І взагалі у більшості країн соплі та кашель не привід тижнями дітей вдома тримати, і звісно, не привід сплачувати лікарняні. То просто ми звикли, бо так колись було в Україні– поділилися в коментарях.

Важливо зауважити, що в Іспанії також немає окремого лікарняного з догляду за дитиною – тож така поведінка є лише наслідком цього. У батьків немає виходу, окрім як відправляти дитину у садочок чи школу, а "іспанці розуміють один одного".

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Попри те, що в Іспанії відвідування дитячих садків з 3 до 6 років не є обов'язковим, рівень зарахування до них перевищує 95% по всій країні, пише Idealista. Але навіть у державних дитячих садках батькам доводиться платити – а ось сума може сильно залежати не тільки від регіону, але й від доходу батьків і варіюється від менш ніж 100 євро на місяць до 300 євро.