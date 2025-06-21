Как оформить разрешение на выезд ребенка за границу: все, что нужно знать

Ребенок в возрасте до 16 лет может выезжать за границу только с согласия родителей. А если он едет с чужими людьми, то обязательно нужно разрешение.

Если ребенок едет с папой или мамой, то во время военного положения нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется. Достаточно свидетельства о рождении ребенка и документов, подтверждающих родственные связи. Об этом пишет 24 Канал.

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Такие же правила, если ребенок выезжает с родственниками. Например, с бабушкой, дедушкой, совершеннолетними сестрой или братом, мачехой или отчимом.

Как оформить разрешение на выезд ребенка за границу, если оно нужно

Для того, чтобы ребенок выехал за границу не с родственниками, нужно письменное заявление одного из родителей, которое заверил орган опеки и попечительства, или нотариально заверенное согласие обоих родителей.

Разрешение можно оформить у государственного или частного нотариуса или в консульском учреждении Украины за рубежом, если один из родителей находится за пределами страны.

Необходимые документы для нотариуса:

Оригиналы паспортов родителей;

Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН);

Свидетельство о рождении ребенка;

Данные о человеке, который будет сопровождать ребенка;

Нужно указать страну назначения, цель и период поездки.

Обычно разрешение действует на одну поездку, но при необходимости его можно оформить на несколько лет (например, для обучения).

Для группового выезда (например, школьная экскурсия или лагерь), нужны:

заявление родителей, заверенное службой по делам детей;

копия медицинской справки ребенка (по форме МОЗ) или заявление о состоянии здоровья;

приказ о назначении руководителя группы.

Важно! Обратите внимание, что ребенку также нужно иметь заграничный паспорт.