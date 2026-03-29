В Польше меняются правила получения водительского удостоверения: что надо знать украинцам

Украинцев, которые планируют сдавать экзамен на вождение в Польше, ожидает приятная новость – ведь правительство готовит изменения, которые значительно упростят получение документа.

Недавно министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что скоро в Польше представят специальный закон, что изменит отдельные элементы экзамена на получение водительских прав, пишет InPoland.

Интересно Единственная в Европе: какая страна никогда не переводит часы на летнее и зимнее время

Как изменится получение водительских прав в Польше?

В Польше уже совсем скоро можно будет получить водительское удостоверение значительно проще.

согласен, что в систему экзаменов и подготовки водителей необходимо внести изменения. Мы к этому готовимся; у меня подготовлен законопроект, и министр Станислав Буковец, который отвечает за эту сферу Министерства инфраструктуры, представит его подробно на следующей неделе,

– заявил министр.

Также политик заявил, что изменения ожидаются значительные, а самой большой из них станет отмена теста на маневровой площадке.

Большинство экспертов в Польше считают эту часть экзамена "пережитком прошлого", и во многих странах Европы они также постепенно отменяются. И по этому поводу в Польше уже готовится законопроект, пишет Business Insider.

И изменения коснутся и теоретической части экзамена: вопросы станут другими, а также обновления ожидает и все обучение и экзаменационная комиссия. Экзамен, по словам министра инфраструктуры, должен отражать реальность водителя, а не "искусственные теоретические вопросы".

Что еще нужно знать украинцам в Польше?