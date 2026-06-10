В Украине роскошь, а в Германии –база: украинка рассказала, что может себе позволить за границей

Несмотря на то, что Германия – это значительно дороже Украины страна, многие вещи на самом деле там гораздо доступнее.

Украинка Людмила Русина, живущая в Германии уже 4 года, поделилась, что многие вещи в Германии значительно дешевле, чем в Украине. И то, что раньше она считала настоящей роскошью, после переезда стало нормой, сообщает liudmyla.rusina.

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Что в Германии дешевле, чем в Украине?

Первое, что заметила украинка – это то, насколько дешевые и доступные в Германии цветы.

Когда мы приехали в Германию в 2022 году, нас в квартире ждали два немалых букета тюльпанов и роз, и это нас шокировало. Но потом мы увидели цены в супермаркете на них, и был еще один шок,

– поделилась украинка.

В течение целого года свежим букетом можно радовать себя всего за 2 евро – то есть примерно за 100 гривен. А нарциссы даже дешевле: пучок порой можно купить за 40 гривен.

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Вторая доступная вещь – это экзотические фрукты. Большую папайю, что весит где-то 2 килограмма, можно купить за 300 гривен, авокадо стоит 50 гривен за 2 штуки, клубника также относительно недорогая.

Арбузы и дыни практически в течение всего года можно купить от 100 гривен за штуку.

А еще сыры. Например, филадельфию всегда можно в каком-то супермаркете приобрести за 50 гривен, а то и дешевле. А также все другие сыры – мягкие, твердые и такой вот французский камамбер,

– добавила блогерша.

Украинка также заметила, что и йогурты, и растительное молоко в Германии практически вдвое дешевле, чем в Украине. Ниже цены и на алкоголь, но не крепкий: качественные французские вина и немецкое шампанское стартуют от 130 гривен.