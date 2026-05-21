В этих городах Польши случается больше всего ДТП: неожиданный рейтинг
- Краков, Лодзь и Варшава имеют наибольшее количество ДТП, но наиболее опасными городами по количеству аварий на 10 000 жителей является Катовице, Жешув и Ополе.
- Лодзь, Краков и Познань имеют самые высокие показатели пострадавших на 10 000 населения, тогда как Варшава имеет самый низкий показатель пострадавших.
Аварии на дорогах – это, к сожалению, практически неотъемлемая часть оживленного города. Но для людей, которые только переезжают за границу, безопасность является одним из важнейших факторов, и учесть количество ДТП все же не помешает.
Наибольшее количество аварий в Польше зафиксировали в Кракове, Лодзи и Варшаве. Впрочем, наиболее опасными с точки зрения дорожного движения городами все же оказались другие, пишет InPoland.
В каких городах Польши больше всего автомобильных аварий?
Если учитывать только количество аварий, то столица Польши, а также Краков и Лодзь отрываются далеко вперед от остальных. Причина заключается в том, что это крупные города, где автомобилей в целом больше. А вот если подсчитывать количество аварий на жителя, тогда вырисовывается совсем другая картина.
Поэтому, в расчете аварий на каждые 10 000 жителей, больше всего ДТП в таких городах:
- Катовице;
- Жешув;
- Ополе.
Оказывается, в меньших воеводствах количество аварий на душу населения сильно возрастает. А абсолютный лидер здесь – Катовице. На 10 000 человек здесь приходится аж 214 инцидентов. В Жешуве и Ополе зафиксировали 179 ДТП на 10 000 человек.
Но если подсчитывать не только ДТП, но и пострадавших в них, тогда рейтинг меняется еще раз.
- Лодзь – 13,38 человека на 10 000 населения;
- Краков – 11,62;
- Познань – 10,58.
При этом самое низкое количество пострадавших в результате ДТП в Варшаве – там их всего 3,62 на 10 000 человек. В случае столицы большое количество жителей значительно уменьшает показатель на душу населения, пишет Fakt. Но это вовсе не означает, что в Варшаве мало транспорта, или что инциденты случаются редко.
Последствия аварий также учитываются
Еще один важный момент, на который нужно учесть – это тяжесть последствий. Например, в Лодзи уровень тяжело травмированных людей составляет 6,47 на 10 000 жителей, и это самый высокий показатель по всей Польше. Но также высокие показатели зафиксировали и в Ольштыне и Ополе.
А вот меньше всего тяжело травмированных в Люблине, Варшаве и Быдгоще. Отличия, вероятно, связаны с инфраструктурой: наличием основных артерий, путями выезда, ограничениями скорости и схемой движения транспорта.
Как в Польше изменятся правила на получение водительских прав?
Не так давно министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак объявил, что в стране представят специальный закон, что изменит условия получения водительских прав. Изменения ожидаются значительные, и одно из них – это устранение одной части экзамена, что большинство экспертов считают "пережитком прошлого".
Говорится о тесте на маневровой площадке. Но на этом все не закончится – обновят и теоретическую часть экзамена, а также требования по экзаменационной комиссии. Экзамен, по замыслу, должен отражать реалии водителей, а не ставить "искусственные теоретические вопросы".