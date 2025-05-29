Это опасно: в Турции запрещено показывать популярный среди украинцев жест

Культура Турции несколько отличается от европейской. Из-за одного жеста, который широко используют украинцы, можно попасть в серьезные неприятности.

Этот жест считается несколько неприличным во многих странах, но в Турции его воспринимают как грубое оскорбление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какой жест не следует показывать в Турции

Говорится о дуле – жест, который знают все украинцы. Это когда рука сжата в кулак, а большой палец просунут между указательным и средним пальцами.

У нас дуля используется и как жест отказа, и как защита от порчи, и как сообщение о том, что чего-то нет. И оскорблением она может быть только в определенном контексте.

А вот в Турции этот жест имеет агрессивное и грубое значение, и иногда даже может означать готовность к драке.



В Турции нельзя показывать кукиш / Википедия

К слову, Турция – не единственная страна, где из-за жеста рукой можно нарваться на проблемы и попасть впросак.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах нельзя показывать средний палец. Это нарушение, которое может привести к аресту, штрафам или депортации.

Также средний палец нельзя показывать в Германии – это считается оскорблением чести, за что предусмотрен штраф.