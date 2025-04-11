Полиция ходит без оружия: одна из самых безопасных стран мира прячется в Европе

На самом деле в современном мире нет страны, где отсутствует полиция. Однако в одной из европейских стран на самом деле уникальная правоохранительная система.

Речь идет об Исландии. Большинство полицейских в этой стране не носят огнестрельное оружие во время ежедневной работы, пишет 24 Канал.

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Почему исландская полиция не носит оружие

Большинство правоохранителей не носят оружие на теле. Оно лежит в машине, и им можно воспользоваться только в исключительных обстоятельствах.

Исторически сложилось, что в Исландии чрезвычайно мало случаев применения смертельной силы. Первый и единственный случай, когда полицейский ликвидировал человека на службе, произошел только в 2013 году.

Дело в том, что в этой стране крайне низкий уровень преступности. В частности это одна из причин, почему она считается самой безопасной страной мира.

Кроме этого, исландцы очень доверяют своей полиции. Там одна из самых высоких оценок доверия к правоохранителям в мире. Полицейские часто работают в тесном контакте с обществом, и подход к работе у них не репрессивный, а скорее сервисный.

Также интересно, что в этой стране акцентируют на реабилитации преступников, а не на наказании. Например, в тюрьмах часто нет решеток, а заключенные имеют доступ к обучению, работы и психологической помощи.