Европа закрывается: теперь россияне могут получить только одноразовые визы
Европейская комиссия приняла решение о прекращении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. Отныне россияне смогут получать только одноразовые краткосрочные визы, и каждый новый въезд в ЕС будет требовать новой заявки.
Об этом пишет литовское издание LRT.lt, передает 24 Канал.
Смотрите также Путин за 25 лет начал четыре войны и не изменился, – Урсула фон дер Ляйен
Что это меняет?
Еврокомиссия объясняет, что это решение направлено на усиление контроля за заявителями из России и минимизацию рисков для безопасности государств-членов ЕС.
Важно! Многократные визы позволяли гражданам России свободно пересекать границы Евросоюза в течение длительного времени, тогда как однократная виза ограничивает срок и условия пребывания.
Мы должны адаптировать визовые правила к текущей ситуации. Это позволит нам тщательнее проверять каждого российского заявителя и снизить риски безопасности,
– говорится в решении Еврокомиссии, передает Politico.
Хочеш підтримати близьких, які залишилися в Україні? Але нема часу розбиратися зі складними сервісами? TransferGo допоможе переказати гроші швидко, легко та за вигідним курсом. Буквально твій фінансовий телепорт, який можна носити з собою у смартфоні.
Что меняется?
- многократные шенгенские визы для россиян отменены;
- подавать документы придется каждый раз заново, даже если предыдущие поездки уже были;
- процедуры проверки заявителей будут ужесточены.
Согласно заявлению Еврокомиссии, такой шаг связан с "растущими угрозами безопасности", а также с военной агрессией России против Украины, продолжающейся с 2022 года.
Еврокомиссия ограничила выдачу шенгенских виз россиянам / Фото Unsplash
Что этому предшествовало?
- ЕС уже ранее ограничивал визовый режим для России – в 2022 году было приостановлено соглашение об упрощении выдачи виз для граждан РФ.
- Новое решение усиливает эти ограничения, усложняя возможность многократных въездов в ЕС.