Европа закрывается: теперь россияне могут получить только одноразовые визы

Европейская комиссия приняла решение о прекращении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. Отныне россияне смогут получать только одноразовые краткосрочные визы, и каждый новый въезд в ЕС будет требовать новой заявки.

Об этом пишет литовское издание LRT.lt, передает 24 Канал.

Что это меняет?

Еврокомиссия объясняет, что это решение направлено на усиление контроля за заявителями из России и минимизацию рисков для безопасности государств-членов ЕС.

Важно! Многократные визы позволяли гражданам России свободно пересекать границы Евросоюза в течение длительного времени, тогда как однократная виза ограничивает срок и условия пребывания.

Мы должны адаптировать визовые правила к текущей ситуации. Это позволит нам тщательнее проверять каждого российского заявителя и снизить риски безопасности,

– говорится в решении Еврокомиссии, передает Politico.

Что меняется?

многократные шенгенские визы для россиян отменены;

подавать документы придется каждый раз заново, даже если предыдущие поездки уже были;

процедуры проверки заявителей будут ужесточены.

Согласно заявлению Еврокомиссии, такой шаг связан с "растущими угрозами безопасности", а также с военной агрессией России против Украины, продолжающейся с 2022 года.



Еврокомиссия ограничила выдачу шенгенских виз россиянам / Фото Unsplash

Что этому предшествовало?