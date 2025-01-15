12 интересных фактов о Канаде, которую мечтает заграбастать Трамп

Канада – уникальная страна с богатой историей, культурой и природой. И то, что там проживают доброжелательные люди, вовсе не миф.

Вежливость канадцев является абсолютно искренней. Это заложено в философию страны – для того, чтобы выжить и остаться в здравом уме, они стремятся беречь друг к другу. Несмотря на это, у канадцев есть зубы, которые они могут показать в случае угрозы. Об этом пишет 24 Канал.

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Канадцы привыкли держаться вместе, ведь там проживает немного людей. Дело в том, что Канада – вторая крупнейшая страна мира по площади. Она занимает аж более 9,9 миллиона квадратных километров, но население там около 40 миллионов.

Для сравнения – площадь США 9, 8 миллиона с более 325 миллионами населения.

12 интересных фактов о Канаде

75% населения сосредоточено на юге страны, в узкой 160-километровой пограничной полосе с США, которая занимает 12% территории страны. Северная часть Канады имеет суровый климат: там холодные зимы и короткое лето. Для жизни и земледелия эти территории менее пригодны. В северных регионах проживают преимущественно коренные народы, которые адаптировались к суровой среде, а также люди, которые работают на добыче ископаемых. Северная часть Канады богата полезными ископаемымиалмазы, серебро, золото, железную руду, нефть, природный газ, никель, цинк, медь, свинец, редкоземельные элементы, молибден, калийные соли и каменный уголь. Канада производит более 70% от всего кленового сиропа в мире. Большая часть этого деликатеса происходит из провинции Квебек. Официальными языками страны являются английский и французский. Около 20% населения – франкофоны, в основном в Квебеке. Канада является домом для более 60% всех полярных медведей мира. А также в стране расположено более 40 национальных парков, самые известные из них – Банф и Джаспер в Скалистых горах. В Канаде более 2 миллионов озер – это больше, чем в любой другой стране. А Озеро Верхнее (Lake Superior), которое частично расположено в Канаде, является крупнейшим пресноводным озером в мире по площади. Канада является одним из лучших мест для наблюдения за северным сиянием. Лучше всего "ловить" его в провинции Юкон, на Северо-Западных территориях и в Нунавуте. Также это родина баскетбола. Этот вид спорта был изобретен в 1891 году канадцем Джеймсом Нейсмитом. Также именно Монреаль был домом для первой профессиональной хоккейной команды. В Канаде есть интересные и необычные законы. К примеру: нельзя срывать пластырь на публике, в Британской Колумбии запрещено убивать снежного человека, в Торонто запрещено ругаться в общественных парках. А в городке Дауфин библиотека бесплатно выдает в аренду рыболовные снасти. Канадцы действительно часто извиняются за малейшие мелочи, поэтому их часто называют "самыми вежливыми людьми в мире". Национальная валюта Канады произведена из полимера, поэтому ее трудно повредить. Также она содержит изображения животных. Например, монету в 1 доллар называют "луни" из-за изображения птицы гагары (loon). Канада имеет одну из самых высоких в мире долей иммигрантов. Примерно 20% ее населения – это люди, которые родились за пределами страны.

Бонусный факт. На границе Канады и США расположены всемирно известные Ниагарские водопады. Они отделяют американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Самый большой водопад Ниагарского комплекса называется "Подкова", однако он не является крупнейшим в мире, как ошибочно считают многие люди.



Ниагарские водопады / Unsplash

По историческим причинам многие американцы недолюбливают канадцев и часто высмеивают их. Однако сейчас Канада является одной из самых стабильных и развитых стран мира.

Напомним, что недавно Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары. А 8 января он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США. Кроме этого, он назвал это государство "51-м штатом".

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен назвал Трампа дедушкой и призвал его опомниться.

Мы можем выглядеть легкими на подъем, мягкими в общении. Но не ошибитесь, у нас есть хребет и твердость,

– сказал Кретьен.

Он призвал не запугивать канадцев и подчеркнул, что Канада – лучшая страна в мире.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заверил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов.