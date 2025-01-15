Ввічливість канадців є абсолютно щирою. Це закладено у філософію країни – для того, щоб вижити й залишитися у здоровому глузді, вони прагнуть берегти одне до одного. Попри це, у канадців є зуби, які вони можуть показати у випадку загрози. Про це пише 24 Канал.

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Канадці звикли триматися разом, адже там проживає небагато людей. Річ у тім, що Канада – друга найбільша країна світу за площею. Вона займає аж понад 9,9 мільйона квадратних кілометрів, але населення там близько 40 мільйонів.

Для порівняння – площа США 9, 8 мільйона з понад 325 мільйонами населення.

12 цікавих фактів про Канаду

75% населення зосереджено на півдні країни, у вузькій 160-кілометровій прикордонній смузі зі США, яка займає 12% території країни. Північна частина Канади має суворий клімат: там холодні зими й коротке літо. Для життя і землеробства ці території менш придатні. У північних регіонах проживають переважно корінні народи, які адаптувалися до суворого середовища, а також люди, які працюють на видобутку копалин. Північна частина Канади багата на корисні копалини: алмази, срібло, золото, залізну руду, нафту, природний газ, нікель, цинк, мідь, свинець, рідкісноземельні елементи, молібден, калійні солі та кам'яне вугілля. Канада виробляє понад 70% від усього кленового сиропу у світі. Більша частина цього делікатесу походить із провінції Квебек. Офіційними мовами країни є англійська та французька. Близько 20% населення – франкофони, здебільшого у Квебеку. Канада є домом для понад 60% усіх полярних ведмедів світу. А також у країні розташовано понад 40 національних парків, найвідоміші з них – Банф і Джаспер у Скелястих горах. У Канаді понад 2 мільйони озер – це більше, ніж у будь-якій іншій країні. А Озеро Верхнє (Lake Superior), яке частково розташоване в Канаді, є найбільшим прісноводним озером у світі за площею. Канада є одним із найкращих місць для спостереження за північним сяйвом. Найкраще "ловити" його провінції Юкон, на Північно-Західних територіях та в Нунавуті. Також це батьківщина баскетболу. Цей вид спорту був винайдений у 1891 році канадцем Джеймсом Нейсмітом. Також саме Монреаль був домом для першої професійної хокейної команди. У Канаді є цікаві та незвичні закони. До прикладу: не можна зривати пластир на публіці, у Британській Колумбії заборонено вбивати снігову людину, у Торонто заборонено лаятися у громадських парках. А у містечку Дауфін бібліотека безоплатно видає в оренду риболовні снасті. Канадці справді часто перепрошують за найменші дрібниці, тому їх часто називають "найввічливішими людьми у світі". Національна валюта Канади вироблена з полімеру, тому її важко пошкодити. Також вона містить зображення тварин. Наприклад, монету в 1 долар називають "луні" через зображення птаха гагари (loon). Канада має одну з найвищих у світі часток іммігрантів. Приблизно 20% її населення – це люди, які народилися за межами країни.

Бонусний факт. На межі Канади та США розташовані всесвітньо відомі Ніагарські водоспади. Вони відокремлюють американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. Найбільший водоспад Ніагарського комплексу називається "Підкова", однак він не є найбільшим у світі, як помилково вважають багато людей.



Ніагарські водоспади / Unsplash

З історичних причин багато американців недолюблюють канадців та часто висміюють їх. Однак нині Канада є однією з найстабільніших та найрозвиненіших країн світу.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари. А 8 січня він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США. Крім цього, він назвав цю державу "51-м штатом".

Колишній прем’єр-міністр Канади Жан Кретьєн назвав Трампа дідусем і закликав його схаменутися.

Ми можемо виглядати легкими на підйом, м'якими в спілкуванні. Але не помиліться, у нас є хребет і твердість,

– сказав Кретьєн.

Він закликав не залякувати канадців та наголосив, що Канада – найкраща країна у світі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також запевнив, що його країна ніколи не стане частиною Сполучених Штатів.