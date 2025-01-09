Полімерні гроші знищити майже неможливо. Якщо їх пом'яти, попрати, або ж спробувати порвати, з ними все одно нічого не трапиться. Про це пише 24 Канал.

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Цікавий факт про канадський долар

Канада використовує полімерні банкноти, які виготовлені з синтетичного полімеру. Такі купюри служать значно довше, ніж паперові.

Українка показала, як це працює. Вона спробувала пошкодити банкноту, однак їй це не вдалося. Вочевидь для того, щоб це зробити, треба докласти значно більше зусиль.

Тест на міцність канадського долара: дивіться відео

У коментарях дівчині запропонували перерізати купюру ножицями, однак українка відповіла, що за навмисне знищення канадського долара в Канаді передбачена адміністративна відповідальність. Тож її не можна знищувати для розваги.

До слова, на сучасних банкнотах Канади є надскладні голографічні зображення, які змінюються залежно від кута зору. Через це вони їх вкрай важко підробити, тож вони не лише міцні, а й одні з найбезпечніших у світі.

Цікавий факт. Канадські полімерні банкноти видають приємний звук, якщо терти прозоре віконце. Багато людей стверджують, що їм це схоже на музику.

За обмінним курсом НБУ 1 канадський долар коштує 29,35 гривень станом на ранок 9 січня.

Наразі курс стабільний попри дивні заяви Трампа щодо "приєднання" Канади до США та публічні образи Ілона Маска у бік прем'єра Канади Джастіна Трюдо, який нещодавно пішов у відставку.