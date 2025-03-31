30 000 евро штрафа и заключение: почему во Франции запрещено спать в машине

С целью повышения безопасности и поддержания общественного порядка Франция ввела законодательный запрет на сон в автомобилях в ночное время. Эта мера необходима для обеспечения благополучия как отдельных лиц, так и общества в целом.

Сон в транспортном средстве может быть нарушением правил дорожного движения или общественного порядка. За такие действия нарушителям могут грозить штрафы или даже лишение свободы, пишет 24 Канал.

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Почему во Франции нельзя спать в машине

Француз Кристоф Таеш подчеркнул, что применение этой запрета зависит от конкретных факторов, в частности, "где, когда и как".

Он отметил, что хотя запрет будет действовать в большинстве городских районов, власти обычно выносит предупреждение, а не штрафует за нарушение. Однако Таеш предостерег, что если транспортное средство очень похоже на дом на колесах, оно может быть классифицировано как такое, используемое для ночлега, и это может освободить его от штрафов.

Также подчеркнул, хотя дневной сон в автомобиле считается вполне приемлемым, не рекомендуется делать это в ночные часы.

Наказание за сон в машине во Франции

В соответствии с правовыми нормами, регулярные еженедельные или ежедневные периоды отдыха должны предлагаться в помещениях, которые должным образом оборудованы как для женщин, так и для мужчин, обеспечивая надлежащие условия для сна и санитарно-гигиенические условия. Итак, такой отдых не может быть обеспечен в транспортных средствах.

В случае нарушений транспортный кодекс Франции предусматривает следующие санкции:

штраф класса 5 в размере до 1 500 евро, который может быть увеличен до 3 000 евро в случае повторного нарушения;

до 1 года заключения и штраф 30 000 евро (юридическое лицо x5).

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