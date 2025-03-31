Сон у транспортному засобі може бути порушенням правил дорожнього руху або громадського порядку. За такі дії порушникам можуть загрожувати штрафи або навіть позбавлення волі, пише 24 Канал.

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Чому у Франції не можна спати в машині

Француз Крістоф Таеш підкреслив, що застосування цією заборони залежить від конкретних факторів, зокрема, "де, коли і як".

Він зазначив, що хоча заборона діятиме в більшості міських районів, влада зазвичай виносить попередження, а не штрафує за порушення. Однак Таеш застеріг, що якщо транспортний засіб дуже схожий на будинок на колесах, він може бути класифікований як такий, що використовується для ночівлі, і це може звільнити його від штрафів.

Також підкреслив, хоча денний сон в автомобілі вважається цілком прийнятним, не рекомендується робити це в нічні години.

Покарання за сон в машині у Франції

Відповідно до правових норм, регулярні щотижневі або щоденні періоди відпочинку повинні пропонуватися в приміщеннях, які належним чином обладнані як для жінок, так і для чоловіків, забезпечуючи належні умови для сну та санітарно-гігієнічні умови. Отже, такий відпочинок не може бути забезпечений у транспортних засобах.

У разі порушень транспортний кодекс Франції передбачає наступні санкції:

штраф класу 5 у розмірі до 1 500 євро, який може бути збільшений до 3 000 євро у разі повторного порушення;

до 1 року ув'язнення і штраф 30 000 євро (юридична особа x5).

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