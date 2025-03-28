Туристи перерахували популярні туристичні напрямки, які виявилися "переоціненими" і не вартими витрачених грошей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Переоцінені туристичні напрямки

Мандрівники визначили кілька омріяних місць, які багато хто прагне відвідати хоча б раз у житті, і Монако в цьому списку. Відоме своєю розкішшю та захопливими краєвидами, маленьке князівство отримало неоднозначні відгуки від відвідувачів.

Деякі мандрівники висловлювали занепокоєння непомірними цінами, називаючи їх "дико завищеними", тоді як інші повідомляли про брак доброзичливості серед місцевого населення. Крім того, кілька відвідувачів поділилися розчаруванням під час прогулянок вулицями Монако.

Ширина тротуарів становить 30 сантиметрів, навколо тільки високі, безглузді, розкішні багатоквартирні будинки, на вулиці нічого немає, а навколо чутно шум і вихлопні гази від Ferrari, що нескінченно проносяться повз,

– розповів один із користувачів.

Туристи, які відзначають переваги відпочинку в Монако, вказують на відомі казино регіону, де відвідувачі мають можливість піти з більшою сумою грошей, ніж приїхали. Але не завжди.

Туристи назвали Монако переоціненим напрямком / Фото Unsplash

Мальдіви теж назвали переоціненим напрямком. Хоча відвідувачі визнають захопливу красу вілл і незайманих берегових ліній, багато хто припускає, що подібний відпочинок можна знайти в Південно-Східній Азії або на різних тихоокеанських островах за значно нижчими цінами.

Мандрівники, які побували у Дубай, теж висловлюють занепокоєння щодо невиправданих витрат у місті, а деякі відзначають відчуття порожнечі в деяких районах.

Лас-Вегас залишив деяких туристів розчарованими, оскільки багато повідомляють, що знамените місто казино стало "занадто дорогим і переповненим" порівняно з попередніми роками. Підвищення курортного збору було відзначено як важливий фактор, що сприяє зростанню вартості поїздки до столиці розваг.

Швейцарія теж потрапила до списку переоцінених туристичних напрямків, насамперед через високу вартість відпочинку. Ще мандрівники висловили розчарування Коста-Рикою, посилаючись на дорожнечу та перенаселеність. За тими ж критеріями були оцінені Сейшельські острови, Дублін, Ліхтенштейн і різні міста Норвегії.

А які країни світу найменш дружні?