На основі свого досвіду він склав список із п'яти найменш дружніх країн. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Наразі відео блогера Wolters World набрало понад 1,6 мільйона переглядів та майже 12 тисяч коментарів.

5 найменш доброзичливих країн світу

Бельгія

Першою у списку блогер назвав Бельгію, заявивши, що ця країна була найменш гостинною, ніж інші в Європі.

За словами мандрівника, жителі Брюсселя ставились до нього "холодно". Крім того, він розповів про випадки расового переслідування студентів, з якими він подорожував,

Китай

Чоловік зауважив, що спілкування в невеликих групах було "загалом позитивним". Проте у громадських місцях, за його словами, панувала агресивна поведінка. Наприклад, люди штовхаються в черзі й влаштовують бійки через товари в магазинах.

У нього склалося враження, що переважна щільність населення живе за поняттям "кожен сам за себе", віддаляючи гостинність на другий план.

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Данія

Замість відвертої ворожості Данія потрапила до списку через те, що блогер назвав "холодною байдужістю". Він пояснив, що місцеві жителі не сприймають туристів як частину свого життя і тому не спілкуються з ними.

Він навіть згадав, як данець погодився з його оцінкою, сказавши: "Не те, що ти мені не подобаєшся. Мені просто байдуже".

Аргентина

Ютубер виділив Буенос-Айрес. Він зазначив, що соціальний розрив між мешканцями столиці та жителями провінції призводить до не дуже теплого прийому сторонніх людей.

Люксембург

Мандрівнику видалося, що місцеві жителі не були зацікавлені у взаємодії з відвідувачами.

За його словами, атмосфера була "не надто привітна". Працівники сфери обслуговування та мешканці висловлювали таке ставлення: "Ви повинні бути вдячні за те, що ви тут".

До слова, нещодавно мандрівниця з Франції назвала міста Європи, у які вона не хотіла б повертатися.