На основе своего опыта он составил список из пяти наименее дружественных стран. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Сейчас видео блогера Wolters World набрало более 1,6 миллиона просмотров и почти 12 тысяч комментариев.

5 наименее дружелюбных стран мира

Бельгия

Первой в списке блогер назвал Бельгию, заявив, что эта страна была наименее гостеприимной, чем другие в Европе.

По словам путешественника, жители Брюсселя относились к нему "холодно". Кроме того, он рассказал о случаях расового преследования студентов, с которыми он путешествовал,

Китай

Мужчина отметил, что общение в небольших группах было "в целом положительным". Однако в общественных местах, по его словам, царило агрессивное поведение. Например, люди толкаются в очереди и устраивают драки из-за товаров в магазинах.

У него сложилось впечатление, что подавляющая плотность населения живет по понятию "каждый сам за себя", отдаляя гостеприимство на второй план.

5 наименее дружественных стран: смотрите видео

Дания

Вместо откровенной враждебности Дания попала в список из-за того, что блогер назвал "холодным равнодушием". Он объяснил, что местные жители не воспринимают туристов как часть своей жизни и поэтому не общаются с ними.

Он даже вспомнил, как датчанин согласился с его оценкой, сказав: "Не то, что ты мне не нравишься. Мне просто безразлично".

Аргентина

Ютубер выделил Буэнос-Айрес. Он отметил, что социальный разрыв между жителями столицы и жителями провинции приводит к не очень теплому приему посторонних людей.

Люксембург

Путешественнику показалось, что местные жители не были заинтересованы во взаимодействии с посетителями.

По его словам, атмосфера была "не слишком приветливая". Работники сферы обслуживания и жители выражали такое отношение: "Вы должны быть благодарны за то, что вы здесь".

К слову, недавно путешественница из Франции назвала города Европы, в которые она не хотела бы возвращаться.