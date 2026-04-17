Похищенные сокровища вернутся домой: Франция приняла закон

Французский парламент поддержал закон, который должен упростить возвращение культурных артефактов, вывезенных из бывших колоний. Документ уже одобрил Сенат, и теперь он открывает новый этап в политике реституции.

Как сообщает Euronews, новый закон призван значительно упростить процедуру реституции – возвращения артефактов странам происхождения.

Что изменится?

Говорится, в частности, о предметах, вывезены в период с 1815 до 1972 года, то есть еще до вступления в силу ЮНЕСКО Конвенции о защите культурного наследия. Согласно новым правилам, страна, которая претендует на возвращение культурных ценностей, должна официально обратиться с запросом и доказать, что эти объекты были получены Францией незаконно.

Решение будет принимать специальный двусторонний комитет, в который будут входить:

научные эксперты,

представители государства-заявителя,

музейные работники и чиновники.

Законопроект еще в июле 2025 года представила тогдашняя министр культуры Рашида Дати. Он предусматривает четкую процедуру изъятия предметов из музейных коллекций – но только после официального запроса от страны происхождения.



Почему не все так просто?

Несмотря на новые изменения, процесс реституции во Франции остается сложным и длительным. В частности, после обещания президента Эммануэль Макрон в 2017 году вернуть африканское культурное наследие, страна передала лишь около 30 объектов нескольким государствам Африки. Как отмечает Town and Country, сейчас запросы на возвращение артефактов уже подали такие страны, как:

Алжир,

Бенин,

Кот-д'Ивуар,

Мадагаскар,

Мали.

Общие запросы также присылали Эфиопия и Чад. В то же время тема возвращения культурных ценностей, связанных с колониальным прошлым Франции, остается чувствительной. Значительная часть экспонатов во французских музеях была передана как дар или наследство от миссионеров, военных и чиновников, что усложняет юридическую процедуру их возвращения. Новый закон может стать важным шагом в пересмотре колониального наследия Франции, однако его реализация, как ожидается, потребует времени и сложных переговоров со странами-заявителями.

