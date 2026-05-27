Климатологи бьют тревогу: во Франции жара побила более 400 температурных рекордов

Франция переживает одну из самых аномальных волн жары за всю историю наблюдений. Во вторник, 26 мая, на территории страны было зафиксировано более 400 новых температурных рекордов для этого месяца.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на метеорологические службы.

Что известно о температурных рекордах во Франции?

Еще днем ранее, 25 мая, Франция уже установила рекорд как самый жаркий майский день в истории наблюдений. Тогда синоптики зафиксировали более 300 температурных рекордов. Однако уже на следующий день жара только усилилась, а часть показателей превысила даже рекорды, установленные накануне.

Необычная жара охватила не только южные регионы страны, но и территории вблизи Ла-Манша, где обычно царит прохладный и влажный климат. Например, в Бресте температура оказалась почти на 15 градусов выше климатической нормы для конца мая. В ряде городов термометры показывали около +32 градуса, что является нетипичным для этого периода года.

Что об этом говорят синоптики?

Синоптики предупреждают: волна жары продолжится и в среду, 27 мая. Самые высокие температуры прогнозируют на юге страны. В частности, в Бордо ожидается до +37 градусов.

Какова ситуация в других регионах?

Как пишет EFE, одновременно резкое повышение температур прогнозируют и в Испании. Уже со среды на большей части Пиренейского полуострова воздух будет прогреваться до +40 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о так называемых "тропических ночах", когда температура даже ночью не опускается ниже +20 градусов.

Почему это тревожный сигнал?

Специалисты отмечают, что волны ранней жары в Европе становятся все более частыми. Эксперты связывают это прежде всего с изменениями климата и глобальным потеплением. За последние годы аномально высокие температуры весной и в начале лета фиксируют все чаще не только во Франции или Испании, но и во многих других странах Европы.

Какой будет погода в Украине?

Ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет значительно комфортнее. Если страны Западной Европы накрывает аномальная жара с температурой до +38 градусов, то украинские синоптики прогнозируют умеренное тепло, кратковременные дожди и местами небольшое похолодание в конце мая.