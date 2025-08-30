Поступление в Германию: что такое экзамен Feststellungsprüfung и кому нужно его сдавать
- Feststellungsprüfung – это экзамен, который организуют немецкие университеты для иностранных студентов, и его нужно сдать для поступления в немецкий ВУЗ.
- Экзамен содержит языковой тест, тестирование по общеобразовательным предметам и тестовый модуль по специальности, а повторно его можно сдать только раз через полгода после неудачной попытки.
Экзамен Feststellungsprüfung организовывают немецкие университеты для иностранных студентов. Абитуриентам нужно сдать выбранные дисциплины на немецком.
Feststellungsprüfung – это немецкий аналог НМТ, и к нему допускают после обучения на подготовительных курсах для иностранных студентов Studienkolleg, сообщает 24 Канал со ссылкой на Освіта.UA.
Интересно Польша усилила таможенный контроль: что стоит знать путешественникам
Что такое экзамен Feststellungsprüfung?
Экзамен Feststellungsprüfung нужно сдать для того, чтобы поступить в немецкий вуз.
Сдать экзамен Feststellungsprüfung можно как после подготовительных курсов, так и экстерном, без специального обучения. Но в таком случае абитуриенту нужно связаться с приемной комиссией университета Германии и узнать о требованиях к аттестации.
В некоторых случаях абитуриентам выдают список литературы, в других – задания из предыдущих лет. Форма сдачи экзамена – устная и письменная.
Как проходит экзамен?
Классический экзамен состоит из языкового теста, тестирования по общеобразовательным предметам, которые абитуриент выбирает самостоятельно, а также тестового модуля по специальности. Успешное прохождение этого экзамена дает право подаваться в любой университет в Германии.
Впрочем, оно также не гарантирует зачисление – в немецкие учебные заведения, как и в украинские, зачисляют на конкурсной основе.
Тестирование по каждому предмету длится от двух до четырех часов. В сертификате за экзамен указывается полученная оценка, а также указывается и минимально допустимый и максимально возможный балл по каждому предмету.
Экзамен можно сдать повторно, но нужно учитывать, что сделать это можно не ранее, чем через полгода после неудачной попытки. Также пересдавать экзамен можно только раз.
Часті питання
Что такое экзамен Feststellungsprüfung?
Экзамен Feststellungsprüfung – это тест, который нужно сдать для поступления в немецкий ВУЗ. Его можно сдавать как после подготовительных курсов Studienkolleg, так и экстерном, связавшись с приемной комиссией университета для получения требований к аттестации.
Как проходит экзамен Feststellungsprüfung?
Классический экзамен состоит из языкового теста, тестирования по общеобразовательным предметам, которые абитуриент выбирает самостоятельно, и тестового модуля по специальности. Тестирование по каждому предмету длится от двух до четырех часов.
Можно ли пересдавать экзамен Feststellungsprüfung?
Экзамен можно сдать повторно, но не ранее, чем через полгода после неудачной попытки. Пересдавать экзамен разрешается только один раз.
Какие преимущества дает успешная сдача экзамена Feststellungsprüfung?
Успешная сдача экзамена Feststellungsprüfung дает право подаваться в любой университет в Германии, хотя это не гарантирует автоматического зачисления – учебные заведения зачисляют на конкурсной основе.
Что такое экзамен Feststellungsprüfung?
Экзамен Feststellungsprüfung – это тест, который нужно сдать для поступления в немецкий ВУЗ. Его можно сдавать как после подготовительных курсов Studienkolleg, так и экстерном, связавшись с приемной комиссией университета для получения требований к аттестации.
Как проходит экзамен Feststellungsprüfung?
Классический экзамен состоит из языкового теста, тестирования по общеобразовательным предметам, которые абитуриент выбирает самостоятельно, и тестового модуля по специальности. Тестирование по каждому предмету длится от двух до четырех часов.
Можно ли пересдавать экзамен Feststellungsprüfung?
Экзамен можно сдать повторно, но не ранее, чем через полгода после неудачной попытки. Пересдавать экзамен разрешается только один раз.
Какие преимущества дает успешная сдача экзамена Feststellungsprüfung?
Успешная сдача экзамена Feststellungsprüfung дает право подаваться в любой университет в Германии, хотя это не гарантирует автоматического зачисления – учебные заведения зачисляют на конкурсной основе.