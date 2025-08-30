Вступ до Німеччини: що таке іспит Feststellungsprüfung та кому потрібно його складати
- Feststellungsprüfung – це іспит, який організовують німецькі університети для іноземних студентів, і його потрібно скласти для вступу до німецького ВНЗ.
- Іспит містить мовний тест, тестування з загальноосвітніх предметів та тестовий модуль за фахом, а повторно його можна скласти лише раз через пів року після невдалої спроби.
Іспит Feststellungsprüfung організовують німецькі університети для іноземних студентів. Абітурієнтам потрібно скласти обрані дисципліни німецькою.
Feststellungsprüfung – це німецький аналог НМТ, і до нього допускають після навчання на підготовчих курсах для іноземних студентів Studienkolleg, повідомляє 24 Канал з посиланням на Освіта.UA.
Що таке іспит Feststellungsprüfung?
Іспит Feststellungsprüfung потрібно скласти для того, аби вступити до німецького ВНЗ.
Скласти іспит Feststellungsprüfung можна як після підготовчих курсів, так і екстерном, без спеціального навчання. Але у такому випадку абітурієнтові потрібно зв'язатися з приймальною комісією університету Німеччини та дізнатися про вимоги до атестації.
У деяких випадках абітурієнтам видають список літератури, в інших – завдання з попередніх років. Форма складання іспиту – усна та письмова.
Як проходить іспит?
Класичний іспит складається з мовного тесту, тестування з загальноосвітніх предметів, які абітурієнт обирає самостійно, а також тестового модуля за фахом. Успішне проходження цього іспиту надає право подаватися до будь-якого університету в Німеччині.
Втім, воно також не гарантує зарахування – у німецькі навчальні заклади, як і в українські, зараховують на конкурсній основі.
Тестування з кожного предмета триває від двох до чотирьох годин. У сертифікаті за іспит вказується отримана оцінка, а також вказується й мінімально допустимий та максимально можливий бал з кожного предмету.
Іспит можна скласти повторно, але потрібно враховувати, що зробити це можна не раніше, ніж через пів року після невдалої спроби. Також перескладати іспит можна лише раз.
Часті питання
