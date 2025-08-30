Іспит Feststellungsprüfung організовують німецькі університети для іноземних студентів. Абітурієнтам потрібно скласти обрані дисципліни німецькою.

Feststellungsprüfung – це німецький аналог НМТ, і до нього допускають після навчання на підготовчих курсах для іноземних студентів Studienkolleg, повідомляє 24 Канал з посиланням на Освіта.UA.

Що таке іспит Feststellungsprüfung?

Іспит Feststellungsprüfung потрібно скласти для того, аби вступити до німецького ВНЗ.

Скласти іспит Feststellungsprüfung можна як після підготовчих курсів, так і екстерном, без спеціального навчання. Але у такому випадку абітурієнтові потрібно зв'язатися з приймальною комісією університету Німеччини та дізнатися про вимоги до атестації.

У деяких випадках абітурієнтам видають список літератури, в інших – завдання з попередніх років. Форма складання іспиту – усна та письмова.

Як проходить іспит?

Класичний іспит складається з мовного тесту, тестування з загальноосвітніх предметів, які абітурієнт обирає самостійно, а також тестового модуля за фахом. Успішне проходження цього іспиту надає право подаватися до будь-якого університету в Німеччині.

Втім, воно також не гарантує зарахування – у німецькі навчальні заклади, як і в українські, зараховують на конкурсній основі.

Тестування з кожного предмета триває від двох до чотирьох годин. У сертифікаті за іспит вказується отримана оцінка, а також вказується й мінімально допустимий та максимально можливий бал з кожного предмету.

Іспит можна скласти повторно, але потрібно враховувати, що зробити це можна не раніше, ніж через пів року після невдалої спроби. Також перескладати іспит можна лише раз.