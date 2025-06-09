В какой стране самая большая украинская диаспора

За рубежом очень много украинцев. Кроме мигрантов и беженцев также есть много людей, которые не родились в Украине, но идентифицируют себя украинцами.

По последним данным, сейчас за рубежом проживают от 15 до 20 миллионов украинцев и их потомков. Об этом пишет 24 Канал.

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Где больше всего диаспора украинцев в мире

На самом деле сейчас нет официальных и актуальных данных по количеству украинской диаспоры в разных странах мира.

По последней статистике от МИД, по состоянию на 2019 год на первом месте по количеству украинцев была Россия. Не только из-за территориальной близости, но и из-за масштабных ссылок и принудительных переселений наших граждан.

Однако полномасштабное вторжение страны-агрессора в 2022 году вызвало большие миграционные потоки как из Украины, так и из России. То есть какая-то часть украинцев могла покинуть Россию, а в других странах их стало больше.

Например, на втором месте по величине украинской диаспоры всегда была Канада. Украинцы массово эмигрировали в эту страну в период XIX – XX века. А с началом полномасштабной войны туда приехало еще больше наших людей.

Украинская община в Канаде очень ценит свои корни и хорошо организована.



Украинский танцевальный коллектив на фестивале украинской культуры в Канаде / Википедия

В частности в Канаде есть двуязычные школы, где изучают как английский, так и украинский языки. Поэтому многие потомки украинских эмигрантов, которые родились уже в Канаде, все равно знают украинский язык.