Осень – это прекрасное время для сбора грибов, но за рубежом стоит сначала проверить местные правила перед тем, как отправляться с корзиной в лес.

Уже начался сезон грибов, и для того, чтобы не попасть в проблемы и не получить штраф, нужно выяснить, где собирать их запрещено, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.

Где в Польше запрещено собирать грибы?

Сбор грибов в стране регулируется двумя законами и постановлением – и следует помнить, что грибы запрещено собирать в лесах с растительностью ниже, чем 4 метра, у истоков ручьев и рек, а также мест стоянок животных, мест экспериментальных насаждений или участков, подвергающихся эрозии. За любое из этих нарушений придется заплатить штраф до 500 злотых.

Кроме того, запрещен также и сбор грибов в национальных парках – штраф за это также может достичь 500 злотых. Но это – не самое высокое наказание, которое можно понести за сбор грибов в запрещенных местах.

Оказывается, агрессивный сбор или уничтожение съедобных грибов может привести к штрафу в 5 000 злотых.

Есть еще несколько мест, где собирать грибы категорически запрещено, пишет Stacje sanitarno-epidemiologiczne. В частности, не стоит этого делать:

в охотничьих заповедниках;

на земле, принадлежащей военным;

в семенных насаждениях.

Кроме того, внимательными стоит быть и в ландшафтных парках, хотя ситуация с ними и не такая однозначная, как с национальными парками. Многое здесь зависит от местных правил и землепользователя. Некоторые парки позволяют собирать грибы, другие же вводят ограничения.

Например, в некоторых частях парка Лодзинские горы собирать грибы разрешено, а в других действуют запреты. Лучше всего в таком случае прочитать правила, спросить лесников и проверить информационные таблички перед тем, как брать с собой корзину.

